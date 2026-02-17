logo_ukra

Орбан несподівано заговорив про свою поразку на виборах в Угорщині
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан несподівано заговорив про свою поразку на виборах в Угорщині

Віктор Орбан прокоментував можливу поразку на парламентських виборах 12 квітня.

17 лютого 2026, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано висловився про можливу поразку на парламентських виборах, які відбудуться 12 квітня. Під час спільної пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо він заявив, що країна залишиться стабільною незалежно від результатів голосування.

Орбан несподівано заговорив про свою поразку на виборах в Угорщині

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

На пресконференції журналісти запитали Віктора Орбана, чи готовий він змиритися з поразкою на виборах в Угорщині. Прямої відповіді від угорського лідера не прозвучало. Натомість прем’єр нагадав, що багато років був в опозиції.

"Я був лідером опозиції 16 років. Це означає, що іноді я програю, іноді виграю. Тож не потрібно боятися того, що станеться з Угорщиною", – заявив Орбан.

За його словами, новий уряд в Угорщині буде сформовано залежно від того, як проголосують виборці. Зі свого боку Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп "глибоко відданий" успіху Орбана.

За даними Інституту Republikon, опозиційна партія "Тиса" під лідерством Петера Мадяра має 47% підтримки серед визначених виборців, тоді як правляча партія Орбана "Фідес" — 38%.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Хорватія різко відповіла на прохання Угорщини та Словаччини щодо поставок російської нафти. Як пояснив міністр економіки Анте Шушняр, російська нафта фінансує війну проти України. Хорватський політик закликав Угорщину та Словаччину купувати нафту від інших країн за ринковими цінами ЄС.

Також "Коментарі" писали, що президент України Володимир Зеленський під час вручення Премії Евальда фон Кляйста у Мюнхені іронічно подякував Віктору Орбану.



