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Орбан обрадовался победе пророссийского политика в Словакии

Премьер-министр Венгрии поздравил Роберта Фицо с победой на парламентских выборах в Словакии.

сегодня, 14:10
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил бывшего премьера Словакии Роберта Фицо с победой на парламентских выборах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter венгерского политика.

Орбан обрадовался победе пророссийского политика в Словакии

Виктор Обран приветствовал пророссийского политика Роберта Фицо. Фото: Twitter.com/PM_ViktorOrban


Лидер Венгрии Виктор Орбан положительно отреагировал на победу партии SMER в Словакии.

"Поздравляем Роберта Фицо с безоговорочной победой на парламентских выборах в Словакии. С патриотом всегда хорошо работать вместе", – написал Виктор Орбан.

Партия SMER выиграла выборы и получила 23% голосов, что стало неожиданным результатом, ведь экзит-поллы сообщали, что партия Роберта Фицо будет второй с результатом не более 20%. Несмотря на победу, партия SMER должна сформировать коалицию с другими партиями, чтобы получить большинство в словацком парламенте.

Роберт Фицо накануне выборов четко озвучил свою пророссийскую позицию по отношению к Украине. Бывший премьер Словакии заявил, что не намерен отправлять оружие в Украину, а также настоял на блокировании вступления страны в НАТО.

Кроме того, Фицо критикует Европейский Союз, указывая, что санкции против России наносят ущерб для экономики стран ЕС. Схожую позицию занимает также венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Как сообщало издание CNN, если в Польше победит партия "Право и справедливость", это может привести к расширению "блока нарушителей", противостоящих общей позиции ЕС в отношении Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина может потерять поддержку еще одного союзника.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан выдвинул ультиматум для Украины.



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Источник: https://twitter.com/PM_ViktorOrban/status/1708402386891358636
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