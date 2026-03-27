Венгерское правительство выдвинуло журналисту-расследователю Саболчу Госпожи обвинения в шпионаже в пользу Украины, заявив, что он якобы передавал секретные данные иностранной стороне. По версии властей, эта деятельность ставит под угрозу безопасность страны. Сам Госпожа решительно отрицает любые обвинения, подчеркивая, что его работа ограничивалась журналистским расследованием по контактам венгерских чиновников с Российской Федерацией.

Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш подтвердил обвинения во время брифинга 26 марта. Он отметил, что обнародованные ранее сведения достаточно для обращения в правоохранительные органы, поэтому министр юстиции официально подал заявление о преступлении. По словам Госпожи, он занимался исключительно проверкой контактов министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с российской стороной. Журналист прокомментировал ситуацию так: "Это характерно, скорее, для путинской России, Беларуси и подобных режимов".

Обвинения прозвучали на фоне сообщений о возможной передаче Будапештом конфиденциальной информации ЕС Москве, а также активных контактов Сийярто с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, правительство сообщило о разоблачении еще двух "украинских шпионов" — ИТ-специалистов, связанных с оппозиционной партией "Тиса", которые якобы проходили подготовку за границей и контактировали с украинским посольством для получения прослушивающего оборудования.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул серьезные обвинения в адрес Украины, заявив о якобы шпионской деятельности на территории своей страны. В своем последнем заявлении, обнародованном через Facebook, он обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, призвав "забрать своих агентов домой" и уважать независимость Венгрии.