Орбан звинуватив журналіста-розслідувача у шпигунстві на користь України: деталі гучного скандалу

Угорський уряд висунув журналісту-розслідувачу Саболчу Пані обвинувачення у шпигунстві на користь України, заявивши, що він нібито передавав секретні дані іноземній стороні. За версією влади, ця діяльність ставить під загрозу безпеку країни. Сам Пані рішуче заперечує будь-які звинувачення, підкреслюючи, що його робота обмежувалася журналістським розслідуванням щодо контактів угорських посадовців із Російською Федерацією.

Керівник канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш підтвердив звинувачення під час брифінгу 26 березня. Він зазначив, що оприлюднені раніше відомості достатні для звернення до правоохоронних органів, тому міністр юстиції офіційно подав заяву про злочин. За словами Пані, він займався виключно перевіркою контактів міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з російською стороною. Журналіст прокоментував ситуацію так: "Це характерно радше для путінської Росії, Білорусі та подібних режимів".

Обвинувачення прозвучали на тлі повідомлень про можливу передачу Будапештом конфіденційної інформації ЄС Москві, а також активних контактів Сійярто з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Крім того, уряд повідомив про викриття ще двох "українських шпигунів" — ІТ-фахівців, пов’язаних з опозиційною партією "Тиса", які нібито проходили підготовку за кордоном та контактували з українським посольством для отримання обладнання для прослуховування.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув серйозні звинувачення на адресу України, заявивши про нібито шпигунську діяльність на території своєї країни. У своїй останній заяві, оприлюдненій через Facebook, він звернувся безпосередньо до українського президента Володимира Зеленського, закликавши "забрати своїх агентів додому" та поважати незалежність Угорщини.