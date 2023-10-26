Орбан объяснил, почему продолжает активно общаться с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что главная причина тесных отношений между Москвой и Будапештом – это Украина. По словам Орбана, в Венгрии есть мирная стратегия решения войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Канал 24".

Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Накануне заседания Европейского совета Виктор Орбан ответил на вопросы журналистов, в частности, относительно дружеских связей с президентом России Владимиром Путиным, чья армия воюет в Украине.

"У нас с Россией есть общий сосед — Украина. У нас есть мирная стратегия, поэтому мы хотели бы держать все каналы коммуникации открытыми", — сказал Виктор Орбан и добавил, что поддерживает прекращение огня между Украиной и Россией.

Также Виктора Орбана спросили, почему Венгрия блокирует новую финансовую помощь от ЕС для Украины на сумму 500 млн евро. Венгерский политик отметил, что использует помощь ЕС как средство для заключения соглашения с Украиной.

"Мы ждем, когда украинская делегация приедет в Будапешт. Мы готовы заключить соглашение", – ответил Орбан.

Напомним, что Венгрия заблокировала одобрение финансовой помощи Украине. Как сообщают СМИ, основная причина этого решения состоит в том, что Будапешт хочет поставить ультиматум для Украины и изъять из списка международных "спонсоров войны" венгерский OTP Bank. В сентябре НАПК забрала венгерский банк из списка, однако Орбан хочет получить гарантии, что он снова не будет включен в "спонсоров войны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский премьер-министр получил неожиданный подарок от Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Виктор Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с оккупацией СССР.