Орбан объяснил, почему Венгрия согласилась разблокировать помощь ЕС для Украины

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Slava Kot
Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия согласилась на пакет финансовой помощи для Украины от ЕС, ведь средства будут находиться под серьезной отчетностью. Кроме того, венгерский лидер отметил, что Европейский Союз обещал разумное расходование денег на Украину.
Первая реакция Орбана на пакет пособий для Украины. Фото из открытых источников
Лидеры стран ЕС согласовали пакет помощи Украине на 50 млрд евро. Как сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель, все 27 стран поддержали это решение, в том числе и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгерский политик постоянно пытался шантажировать других членов ЕС и выдвигал новые условия, чтобы принять пакет финансовой помощи Украине.
Как отмечает Politico, лидеры ЕС склонили Орбана к снятию вето тремя дополнениями: ежегодный доклад Еврокомиссии по реализации проекта, дебаты лидеров ЕС по имплементации пакета помощи и возможность пересмотреть бюджет помощи через два года.
В Брюсселе считают эти уступки незначительными, поскольку лидеры избегали сценария, по которому Венгрия имела возможность ежегодно накладывать вето на финансовую помощь для Украины. Орбан же может объявить о своей "победе", ведь Венгрия получила возможность пересмотреть бюджет помощи хоть и без существенного влияния на него.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Австрии раскритиковали 50 млрд евро для Украины.
Также "Комментарии" писали, почему Виктор Орбан боится вступления Украины в ЕС.
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Правдоруб
сегодня, 14:59
Орбану-Путину пулю в лоб!!! и все проблемы решаться!!! пуля дешевле чем жизни людей, вот только на людей всегда плевать тем кто при этой нечестивой власти нелюдей
Борис
сегодня, 09:54
Я понимаю, что война всем надоела! Но надо же понимать, что будет при поражении Украины!