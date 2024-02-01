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Орбан объяснил, почему Венгрия согласилась разблокировать помощь ЕС для Украины

Появилась первая реакция Виктора Орбана на разблокирование пакета помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро.

1 февраля 2024, 16:26 comments1031
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия согласилась на пакет финансовой помощи для Украины от ЕС, ведь средства будут находиться под серьезной отчетностью. Кроме того, венгерский лидер отметил, что Европейский Союз обещал разумное расходование денег на Украину.

Орбан объяснил, почему Венгрия согласилась разблокировать помощь ЕС для Украины

Первая реакция Орбана на пакет пособий для Украины. Фото из открытых источников

Лидеры стран ЕС согласовали пакет помощи Украине на 50 млрд евро. Как сообщил председатель Европейского Совета Шарль Мишель, все 27 стран поддержали это решение, в том числе и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Мы справились! Венгры не могут давать деньги украинцам! Мы не участвуем в войне, мы не посылаем оружие, мы все равно на стороне мира!" — заявил Орбан в обращении опубликованном в Facebook.

Венгерский политик постоянно пытался шантажировать других членов ЕС и выдвигал новые условия, чтобы принять пакет финансовой помощи Украине.

"Венгрия согласилась с решением ЕС по финансированию Украины, потому что ей пообещали разумное расходование средств", — сказал Орбан и добавил, что будет строгий контроль за деньгами.

Как отмечает Politico, лидеры ЕС склонили Орбана к снятию вето тремя дополнениями: ежегодный доклад Еврокомиссии по реализации проекта, дебаты лидеров ЕС по имплементации пакета помощи и возможность пересмотреть бюджет помощи через два года.

В Брюсселе считают эти уступки незначительными, поскольку лидеры избегали сценария, по которому Венгрия имела возможность ежегодно накладывать вето на финансовую помощь для Украины. Орбан же может объявить о своей "победе", ведь Венгрия получила возможность пересмотреть бюджет помощи хоть и без существенного влияния на него.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Австрии раскритиковали 50 млрд евро для Украины.

Также "Комментарии" писали, почему Виктор Орбан боится вступления Украины в ЕС.



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Обсуждения

Правдоруб

сегодня, 14:59

Орбану-Путину пулю в лоб!!! и все проблемы решаться!!! пуля дешевле чем жизни людей, вот только на людей всегда плевать тем кто при этой нечестивой власти нелюдей

Борис

сегодня, 09:54

Я понимаю, что война всем надоела! Но надо же понимать, что будет при поражении Украины!


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