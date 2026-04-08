Орбан отреагировал на слитый СМИ разговор: подтвердил, что он "мышь Путина"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что действительно разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как в СМИ появилась запись их телефонных переговоров. В слитом разговоре венгерский лидер назвал себя "мышью Путина" и предлагал помощь в урегулировании войны России против Украины.

Премьер Польши Дональд Туск отреагировал на слитые разговоры Орбана и Путина и обратился к своим политическим оппонентам, в частности, президенту Польши Каролю Навроцкому и лидеру оппозиционной партии "Право и Справедливость" Ярославу Качинскому.

"Орбан заявил Путину, что он к его услугам в любом вопросе. Вы также поддерживаете Орбана в этом?", — написал Туск в соцсети X.

В ответ Орбан подтвердил факт разговора с Путиным и похвастался попыткой организации переговоров между США и РФ.

"Уважаемый Дональд! Это правда. Я разговаривал с Путиным о прекращении войны и организации мирного саммита США-Россия в Будапеште. Что вы сделали для мира?", — ответил Орбан.

Напомним, что издание Bloomberg опубликовало слитый разговор Орбана и Путина. Во время переговоров Орбан рассказал популярную венгерскую сказку, как мышь спасает льва из ловушки после того, как тот ее пощадил и заверил в готовности "быть полезным" для Путина.

По информации журналистов, телефонный разговор прошел 17 октября. Одной из главных тем разговоров была перспектива переговоров между Вашингтоном и Москвой на территории Венгрии. Однако идея такого саммита в конце концов не была реализована.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, кто "мешает" миру и заявил, что война в Украине уже закончилась бы.