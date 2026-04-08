Орбан отреагировал на слитый СМИ разговор: подтвердил, что он "мышь Путина"

Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что действительно разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как в СМИ появилась запись их телефонных переговоров. В слитом разговоре венгерский лидер назвал себя "мышью Путина" и предлагал помощь в урегулировании войны России против Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Премьер Польши Дональд Туск отреагировал на слитые разговоры Орбана и Путина и обратился к своим политическим оппонентам, в частности, президенту Польши Каролю Навроцкому и лидеру оппозиционной партии "Право и Справедливость" Ярославу Качинскому.
В ответ Орбан подтвердил факт разговора с Путиным и похвастался попыткой организации переговоров между США и РФ.
Напомним, что издание Bloomberg опубликовало слитый разговор Орбана и Путина. Во время переговоров Орбан рассказал популярную венгерскую сказку, как мышь спасает льва из ловушки после того, как тот ее пощадил и заверил в готовности "быть полезным" для Путина.
По информации журналистов, телефонный разговор прошел 17 октября. Одной из главных тем разговоров была перспектива переговоров между Вашингтоном и Москвой на территории Венгрии. Однако идея такого саммита в конце концов не была реализована.
