Орбан відреагував на злиту ЗМІ розмову: підтвердив, що він "миша Путіна"

Slava Kot
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що дійсно розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним після того, як у медіа з’явився запис їхніх телефонних переговорів. У злитій розмові угорський лідер назвав себе "мишею Путіна" та пропонував допомогу у врегулюванні війни Росії проти України.
Прем’єр Польщі Дональд Туск відреагував на злиті розмови Орбана та Путіна і звернувся до своїх політичних опонентів, зокрема президента Польщі Кароля Навроцького та лідера опозиційної партії "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.
У відповідь Орбан підтвердив факт розмови з Путіним та похвалися спробою організації переговорів між США та РФ.
Нагадаємо, що видання Bloomberg опублікувало злиті розмови Орбана та Путіна. Під час переговорів Орбан розповів популярну угорську казку, як миша рятує лева з пастки, після того, як той її пощадив та запевнив у готовності "бути корисним" для Путіна.
За інформацією журналістів, телефонна розмова відбулася 17 жовтня. Однією з головних тем розмов була перспектива проведення переговорів між Вашингтоном і Москвою на території Угорщини. Проте ідея такого саміту зрештою не була реалізована.
