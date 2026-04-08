Орбан відреагував на злиту ЗМІ розмову: підтвердив, що він "миша Путіна"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що дійсно розмовляв із російським диктатором Володимиром Путіним після того, як у медіа з’явився запис їхніх телефонних переговорів. У злитій розмові угорський лідер назвав себе "мишею Путіна" та пропонував допомогу у врегулюванні війни Росії проти України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Прем’єр Польщі Дональд Туск відреагував на злиті розмови Орбана та Путіна і звернувся до своїх політичних опонентів, зокрема президента Польщі Кароля Навроцького та лідера опозиційної партії "Право і Справедливість" Ярослава Качинського.

"Орбан заявив Путіну, що він до його послуг у будь-якому питанні. Ви також підтримуєте Орбана в цьому?", — написав Туск в соцмережі X.

У відповідь Орбан підтвердив факт розмови з Путіним та похвалися спробою організації переговорів між США та РФ.

"Шановний Дональде! Це правда. Я розмовляв з Путіним про припинення війни та організацію мирного саміту США-Росія в Будапешті. Що ви зробили для миру?", — відповів Орбан.

Нагадаємо, що видання Bloomberg опублікувало злиті розмови Орбана та Путіна. Під час переговорів Орбан розповів популярну угорську казку, як миша рятує лева з пастки, після того, як той її пощадив та запевнив у готовності "бути корисним" для Путіна.

За інформацією журналістів, телефонна розмова відбулася 17 жовтня. Однією з головних тем розмов була перспектива проведення переговорів між Вашингтоном і Москвою на території Угорщини. Проте ідея такого саміту зрештою не була реалізована.

