Орбан планирует провести опрос среди венгров по санкциям ЕС против России

Правящая партия Венгрии "Фидес" объявила, что проведет опрос среди граждан по поддержке санкций, введенных Европейским Союзом против России. На этой неделе премьер-министр Виктор Орбан, много лет поддерживающий тесные отношения с Владимиром Путиным, заявил, что санкции против России следует отменить, чтобы сократить инфляцию и вдвое снизить цены на газ.

Виктор Орбан. Фото с открытых источников

Фидес планирует созвать "национальные консультации" по энергетическим санкциям, которые, по словам представителей партии Орбана, приняла "брюссельская элита" ЕС, сообщает агентство Associated Press.

Санкции наносят ущерб. Они наносят ущерб европейской экономике. Мы должны убедить принимающих решения европейских лиц, членов элиты, что они не должны поддерживать энергетические санкции, потому что это повлечет за собой большие проблемы, — сказал Мате Кочиш, вице-президент партии.

"национальные консультации", которые планирует "Фидес", фактически неформальный опрос, доступный для взрослых граждан Венгрии. Его можно будет заполнить в письменном виде и отправить обычной почтой или онлайн. Венгерское правительство в ближайшее время объявит дату голосования. Партия Орбана несколько раз проводила подобные "консультации" после прихода к власти в 2010 году. Социологи и оппозиция критиковали их за пристрастность вопросов и отсутствие правовых полномочий.

Как пояснил на пресс-конференции Мате Кочиш, консультации являются "политическим инструментом", который правительство Венгрии может использовать в переговорах с Европейским Союзом о продлении или введении дальнейших санкций против России.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в среду проправительственная газета Magyar Nemzet сообщила, что Орбан на конференции "Фидес" заявил, что санкции против России должны быть отменены, что позволит снизить инфляцию и вдвое снизить цены на газ.

С начала российской агрессии против Украины правительство Орбана выступало против санкций ЕС, наложенных на Москву. Венгры подчеркнули, что от этого европейские экономики пострадают больше, чем российские. Будапешт также не посылал поставки оружия и не давал согласия на его перемещение через свою территорию.

Портал "Комментарии" сообщал, что украинский тренер венгерского происхождения раскритиковал Орбана.

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