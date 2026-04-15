Орбан проиграл, но скандал только начинается: Брюссель готовит жесткий разбор

Премьер Венгрии Виктор Орбан, потерпевший поражение на выборах, может оказаться в центре громкого политического разбирательства на уровне Евросоюза. Как сообщает венгерское издание Telex, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена поднять вопрос возможных связей Будапешта с Москвой уже на ближайшей встрече лидеров ЕС.

Речь идет о неформальном саммите, который состоится 23-24 апреля на Кипре. Приглашения главам государств и правительств разослал президент Европейского совета Антониу Коста. В официальной повестке – глобальная геополитика, ситуация на Ближнем Востоке и формирование нового семилетнего бюджета ЕС. Однако за кулисами главной темой может стать именно венгерский скандал.

По данным Еврокомиссии, обнародованные ранее записи переговоров между венгерскими и российскими чиновниками вызывают серьезные подозрения. Представитель комиссии Паула Пинью заявила, что речь может идти о действиях, противоречащих интересам безопасности всего Евросоюза.

Фон дер Ляйен, как ожидается, потребует от венгерских властей срочных объяснений. В Брюсселе подчеркивают: вопрос будет подниматься на уровне лидеров, независимо от формата встречи.

Дополнительное напряжение создают утечки разговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто с российским министром Сергеем Лавровым. В них обсуждалось возможное снятие санкций с отдельных российских фигур. Спустя несколько месяцев часть ограничений действительно была отменена, что усилило подозрения в кулуарных договоренностях.

Апрельский саммит может стать последней площадкой, где Орбану придется лично отвечать на эти обвинения перед европейскими лидерами — до его окончательного ухода с поста.

