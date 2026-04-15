Орбан програв, але скандал тільки починається: Брюссель готує жорсткий розбір

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан, який зазнав поразки на виборах, може опинитися в центрі гучного політичного розгляду на рівні Євросоюзу. Як повідомляє угорське видання Telex, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн має намір порушити питання можливих зв'язків Будапешта з Москвою вже на найближчій зустрічі лідерів ЄС.

Йдеться про неформальний саміт, що відбудеться 23-24 квітня на Кіпрі. Запрошення главам держав та урядів розіслав президент Європейської ради Антоніу Коста. В офіційному порядку – глобальна геополітика, ситуація на Близькому Сході та формування нового семирічного бюджету ЄС. Проте за лаштунками головною темою може стати саме угорський скандал.

За даними Єврокомісії, оприлюднені раніше записи переговорів між угорськими та російськими чиновниками викликають серйозні підозри. Представник комісії Паула Пінью заявила, що може йтися про дії, що суперечать інтересам безпеки всього Євросоюзу.

Фон дер Ляйєн, як очікується, вимагатиме від угорської влади термінових пояснень. У Брюсселі наголошують: питання порушуватиметься на рівні лідерів, незалежно від формату зустрічі.

Додаткову напругу створюють витік розмов глави МЗС Угорщини Петера Сійярто з російським міністром Сергієм Лавровим. Вони обговорювалося можливе зняття санкцій з окремих російських постатей. Через кілька місяців частину обмежень справді було скасовано, що посилило підозри у кулуарних домовленостях.

Квітневий саміт може стати останнім майданчиком, де Орбану доведеться особисто відповідати на ці звинувачення перед європейськими лідерами — до його остаточного звільнення з посади.

