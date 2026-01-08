Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что финансовая поддержка Украины со стороны Европейского союза в перспективе ближайших десяти лет может привести к тому, что венгерские пенсионеры будут ежегодно терять эквивалент двух пенсий. Соответствующее заявление он сделал в четверг на своей странице в Facebook.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По словам Орбана, Киев запрашивает у ЕС столь значительные средства, что на эти деньги "можно было бы выплачивать венгерские пенсии в течение 40 лет или финансировать семейные пособия на протяжении 60 лет".

Премьер утверждает, что речь идет примерно о 800 млрд евро, которые, по его словам, "украинский премьер хочет получить от Брюсселя, а в итоге – от стран-членов ЕС".

Глава венгерского правительства также сообщил, что на заседании кабмина был заслушан доклад министра по делам ЕС Яноша Боки о механизмах формирования этого финансового пакета. По версии Орбана, предлагаемые в Брюсселе решения якобы предусматривают отмену 13-й и 14-й пенсионных выплат в Венгрии, сокращение семейных пособий и введение прогрессивного налога на доходы. Все это, утверждает он, делается ради покрытия украинских коммунальных расходов.

"Вот этого мы, венгры, не хотим", — подчеркнул Орбан, пообещав обнародовать отчет министра Боки.

Он также связал тему финансирования Украины с предстоящими политическими решениями, заявив, что в апреле граждане смогут "выбрать между путем в Брюссель и путем к миру".

В Венгрии 13-я пенсия является официальной дополнительной выплатой, которую пенсионеры обычно получают в феврале. В ноябре 2025 года правительство Орбана также заявило о планах ввести 14-ю пенсию – шаг, который критики считают политически мотивированным и финансово неустойчивым на фоне приближающихся парламентских выборов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия не планирует выходить из Европейского Союза, однако в руководстве объединения якобы в 2026 году может наступить дезинтеграция, которая завершится распадом ЕС. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



