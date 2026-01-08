Орбан лякає пенсіонерів Україною: про що заговори Будапешт

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що фінансова підтримка України з боку Європейського союзу в перспективі найближчих десяти років може призвести до того, що угорські пенсіонери щороку втрачатимуть еквівалент двох пенсій. Відповідну заяву він зробив у четвер на своїй сторінці у Facebook.

За словами Орбана, Київ запитує у ЄС такі значні кошти, що на ці гроші "можна було б виплачувати угорські пенсії протягом 40 років або фінансувати сімейну допомогу протягом 60 років".

Прем'єр стверджує, що йдеться приблизно про 800 млрд євро, які, за його словами, "український прем'єр хоче одержати від Брюсселя, а в результаті – від країн-членів ЄС".

Глава угорського уряду також повідомив, що на засіданні Кабміну було заслухано доповідь міністра у справах ЄС Яноша Бокі про механізми формування цього фінансового пакету. За версією Орбана, пропоновані в Брюсселі рішення нібито передбачають скасування 13-ї та 14-ї пенсійних виплат в Угорщині, скорочення сімейної допомоги та запровадження прогресивного податку на доходи. Все це, стверджує він, робиться задля покриття українських комунальних витрат.

"От цього ми, угорці, не хочемо", — наголосив Орбан, пообіцявши оприлюднити звіт міністра Бокі.

Він також пов'язав тему фінансування України з майбутніми політичними рішеннями, заявивши, що у квітні громадяни зможуть "обрати між шляхом до Брюсселя та шляхом до миру".

В Угорщині 13 пенсія є офіційною додатковою виплатою, яку пенсіонери зазвичай отримують у лютому. У листопаді 2025 року уряд Орбана також заявив про плани ввести 14-ту пенсію – крок, який критики вважають політично мотивованим і фінансово нестійким на тлі парламентських виборів, що наближаються.

