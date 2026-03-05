Орбан резко пригрозил нанести невиданное силовое поражение Украине: озвучен ультиматум

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов использовать силу, чтобы вынудить Украину возобновить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба". Об этом венгерский лидер сообщил в своем аккаунте в соцсети Х.

Фото: из открытых источников

По его словам, Венгрия владеет достаточными политическими и финансовыми рычагами для принуждения Киева к возобновлению работы трубопровода.

"Мы победим. Мы заставим их безусловно и как можно скорее возобновить работу нефтепровода "Дружба"", — подчеркнул Орбан.

Он добавил, что компромиссов не будет.

"Здесь не будет компромиссов. Никаких соглашений. Мы нанесем им поражение. Мы прорвем украинскую нефтяную блокаду, мы заставим украинцев возобновить поставки не через бизнес, не через соглашение, не через компромисс, но через силу. Энергия Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу "Дружба"", — подчеркнул он.

Конфликт вокруг нефтепровода обострился после того, как 27 января российские войска нанесли удар по критически важному объекту группы "Нефтегаз" в западной Украине. Вероятной мишенью стал крупнейший в Украине нефтеперекачивающий узел в Бродах, обслуживающий южную ветку "Дружбы".

Ранее премьер-министры Венгрии и Словакии, Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании возобновления транзита по "политическим мотивам". В ответ, 18 февраля, обе страны приостановили экспорт нефтепродуктов в Украину.

