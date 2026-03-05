logo_ukra

Орбан різко пригрозив завдати небаченої силової поразки Україні: озвукчено ультиматум
Орбан різко пригрозив завдати небаченої силової поразки Україні: озвукчено ультиматум

Орбан заявив, що Угорщина володіє політичними та фінансовими важелями, щоб змусити Україну відновити транзит нафти

5 березня 2026, 17:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт готовий використати силу, щоб змусити Україну відновити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба". Про це угорський лідер повідомив у своєму акаунті в соцмережі Х.

Орбан різко пригрозив завдати небаченої силової поразки Україні: озвукчено ультиматум

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Угорщина володіє достатніми політичними та фінансовими важелями для примусу Києва до відновлення роботи трубопроводу.

"Ми переможемо. Ми змусимо їх безумовно і якомога швидше відновити роботу нафтопроводу "Дружба", — підкреслив Орбан.

Він додав, що компромісів не буде.

"Тут не буде компромісів. Ніяких угод. Ми завдамо їм поразки. Ми прорвемо українську нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу. Енергія Угорщини незабаром знову потече трубопроводом "Дружба"", — наголосив прем’єр.

Конфлікт навколо нафтопроводу загострився після того, як 27 січня російські війська завдали удару по критично важливому об’єкту групи "Нафтогаз" у західній Україні. Ймовірною мішенню став найбільший в Україні нафтоперекачувальний вузол у Бродах, який обслуговує південну гілку "Дружби".

Раніше прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини, Орбан і Роберт Фіцо, звинуватили Україну у затягуванні відновлення транзиту з "політичних мотивів". У відповідь, 18 лютого, обидві країни призупинили експорт нафтопродуктів в Україну.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив заклик до мирного врегулювання конфліктів як в Україні, так і на Близькому Сході після того, як США потопили іранський військовий корабель біля узбережжя Шрі-Ланки. Про це повідомляє Bloomberg.



