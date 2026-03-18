Орбан сделал новое скандальное заявление о Путине: какой статус предоставил Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новую серию резонансных заявлений по поводу войны в Украине. Венгерский лидер сказал, что не считает российского диктатора Владимира Путина агрессором, назвал Украину "буферной зоной" и объяснил, почему якобы в Венгрии недолюбливают президента Владимира Зеленского.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Виктор Орбан в интервью телеканалу GB News ответил на вопрос, считает ли он Путина агрессором, ведь глава Кремля приказал армии РФ начать вторжение в Украину.
По его словам, Украина якобы имела статус "буферной зоны" между Россией и Западом, но затем западные страны начали поддерживать ее стремление к вступлению в НАТО и Европейский Союз. Как объясняет Орбан, таким образом, якобы, Запад спровоцировал Путина к агрессии.
Кроме того, Орбан раскритиковал Зеленского. По его словам, в Венгрии якобы негативно относятся к украинскому лидеру из-за его позиции по энергетической политике и финансовой поддержке Киева. Орбан утверждает, что отказ от закупки дешевой российской нефти и поддержка Украины противоречит интересам Будапешта.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что освобожденный Орбаном из российского плена военный пожелал "смерти Зеленскому".
Также "Комментарии" писали, что в Венгрии повесили плакаты с Зеленским и словами, что Ужгород – венгерский город.