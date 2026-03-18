Орбан сделал новое скандальное заявление о Путине: какой статус предоставил Украине
НОВОСТИ

Орбан сделал новое скандальное заявление о Путине: какой статус предоставил Украине

Орбан заявил, что не считает Путина агрессором и возложил ответственность за войну в Украине на Запад.

18 марта 2026, 16:25
Автор:
Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новую серию резонансных заявлений по поводу войны в Украине. Венгерский лидер сказал, что не считает российского диктатора Владимира Путина агрессором, назвал Украину "буферной зоной" и объяснил, почему якобы в Венгрии недолюбливают президента Владимира Зеленского.

Орбан сделал новое скандальное заявление о Путине: какой статус предоставил Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью телеканалу GB News ответил на вопрос, считает ли он Путина агрессором, ведь глава Кремля приказал армии РФ начать вторжение в Украину.

"Нет, я так не считаю. В Венгрии ведется активная дискуссия о том, как началась эта война в Украине. С точки зрения международного права, безусловно, это агрессия России против Украины. Но вопрос в том, почему мы, на Западе, решили изменить статус Украины, ведь политический статус Украины в течение двух десятилетий был статусом буферной зоны", — сказал Орбан.

По его словам, Украина якобы имела статус "буферной зоны" между Россией и Западом, но затем западные страны начали поддерживать ее стремление к вступлению в НАТО и Европейский Союз. Как объясняет Орбан, таким образом, якобы, Запад спровоцировал Путина к агрессии.

"Россия сразу дала понять: если НАТО приблизится к ее границам, это приведет к войне. Мы проигнорировали это. Мы фактически изменили систему безопасности Европы без согласия России, и она ответила войной. Вот как я это понимаю", — сказал Орбан.

Кроме того, Орбан раскритиковал Зеленского. По его словам, в Венгрии якобы негативно относятся к украинскому лидеру из-за его позиции по энергетической политике и финансовой поддержке Киева. Орбан утверждает, что отказ от закупки дешевой российской нефти и поддержка Украины противоречит интересам Будапешта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что освобожденный Орбаном из российского плена военный пожелал "смерти Зеленскому".

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии повесили плакаты с Зеленским и словами, что Ужгород – венгерский город.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CT18a0JdUbk
