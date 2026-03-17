В Угорщині повісили плакати з Зеленський і словами, що Ужгород - угорське місто (ФОТО)

Напередодні парламентських виборів в Угорщині, які мають відбутися 12 квітня, на вулицях міст з’явилися політичні білборди з зображенням президента України Володимира Зеленського та кількох європейських політиків. Деякі з цих плакатів мали суперечливі гасла та натяки на територіальні питання.

Передвиборчі плакати в Угорщині. Фото з відкритих джерел

Фотографії білбордів опублікував у соцмережах український політик Борислав Береза. На одному з плакатів, розміщеному в Будапешті, поряд з зображенням Зеленського міститься напис угорською мовою, в якому стверджується, що "Ужгород — це угорське місто", а "борщ — угорська (мадярська) страва". Через прізвище лідера опозиції Петера Мадяра, це також натяк, що він нібито спонсорується Україною, як про це неодноразово заявляли у Орбана.

На інших білбордах поруч із Зеленським зображені президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та лідер Європейської народної партії Манфред Вебер. Під їхніми портретами розміщено гасло "Скажімо Брюсселю: ми не платимо!". Цей банер закликає виборців виступити проти фінансування допомоги Україні з боку ЄС.

Ще один плакат містить напис "Разом за війну" та зображення кількох міжнародних політиків.

"Виборча кампанія Орбана в Угорщині досягла неймовірно абсурдного та потворного вигляду. Він б'ється не лише за переобрання та владу, а і за уникання відповідальності за все скоєне. Бо опозиція жадає цього. От тому такий треш на вулицях та в інформаційному просторі Угорщині", — відреагував Береза на плакати від партії Орбана.

