Орбан зробив нову скандальну заяву про Путіна: який статус надав Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову серію резонансних заяв щодо війни в Україні. Угорський лідер сказав, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна агресором, назвав Україну "буферною зоною" та пояснив, чому нібито в Угорщині недолюблюють президента Володимира Зеленського.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Віктор Орбан в інтерв’ю телеканалу GB News відповів на питання, чи вважає він Путіна агресором, адже очільник Кремля наказав армії РФ почати вторгнення в Україну.

"Ні, я так не вважаю. В Угорщині ведеться активна дискусія про те, як почалася ця війна в Україні. З точки зору міжнародного права, безумовно, це агресія Росії проти України. Але питання в тому, чому ми, на Заході, вирішили змінити статус України, адже політичний статус України протягом двох десятиліть був статусом буферної зони", — заявив Орбан.

За його словами, Україна нібито мала статус "буферної зони" між Росією та Заходом, але згодом західні країни почали підтримувати її прагнення до вступу в НАТО та Європейський Союз. Як пояснює Орбан, таким чином нібито Захід спровокував Путіна до агресії.

"Росія одразу дала зрозуміти: якщо НАТО наблизиться до її кордонів, це призведе до війни. Ми проігнорували це. Ми фактично змінили систему безпеки Європи без згоди Росії, і вона відповіла війною. Ось як я це розумію", — сказав Орбан.

Крім цього, Орбан розкритикував Зеленського. За його словами, в Угорщині нібито негативно ставляться до українського лідера через його позицію щодо енергетичної політики та фінансової підтримки Києва. Орбан стверджує, що відмова від закупівлі дешевої російської нафти та підтримка України протирічить інтересам Будапешту.

