Орбан зробив нову скандальну заяву про Путіна: який статус надав Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову серію резонансних заяв щодо війни в Україні. Угорський лідер сказав, що не вважає російського диктатора Володимира Путіна агресором, назвав Україну "буферною зоною" та пояснив, чому нібито в Угорщині недолюблюють президента Володимира Зеленського.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел
Віктор Орбан в інтерв’ю телеканалу GB News відповів на питання, чи вважає він Путіна агресором, адже очільник Кремля наказав армії РФ почати вторгнення в Україну.
За його словами, Україна нібито мала статус "буферної зони" між Росією та Заходом, але згодом західні країни почали підтримувати її прагнення до вступу в НАТО та Європейський Союз. Як пояснює Орбан, таким чином нібито Захід спровокував Путіна до агресії.
Крім цього, Орбан розкритикував Зеленського. За його словами, в Угорщині нібито негативно ставляться до українського лідера через його позицію щодо енергетичної політики та фінансової підтримки Києва. Орбан стверджує, що відмова від закупівлі дешевої російської нафти та підтримка України протирічить інтересам Будапешту.
