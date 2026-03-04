Орбан свирепствует: о чем говорит новая социология перед выборами в Венгрии

С приближающимися выборами в Венгрии ситуация для действующего премьер-министра страны Виктора Орбана становится все более сложной и непрогнозируемой. Ведь, как свидетельствуют результаты социологических исследований, одиозный политик как никогда близок к потере власти. Его партия "Фидес" проигрывает оппозиционной "Тисе" 12% – и это за два месяца до выборов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" впервые существенно обогнала правящий "Фидес" Виктора Орбана. Отрыв вырос до 12 процентных пунктов, так что 16-летнее господство венгерского премьера под угрозой.

Опрос проводился 22-28 февраля. Промежуточные результаты следующие: 50% — за оппозиционную "Тису"; 38% — за правящий "Фидес"; 20% респондентов еще не определились.

В январе отрыв между партиями составил всего 10%. За месяц он вырос до 12%.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля.

Читайте на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский оптимистично настроен относительно предстоящих выборов в Венгрии. Украинский лидер убежден, что действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан лишится власти на следующих выборах. Глава государства также подчеркнул, что политический вес венгерского лидера преувеличен и зависит от поддержки крупных игроков. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов.

Отвечая на вопросы представителей масс-медиа по противодействию пророссийским силам в Европе, Владимир Зеленский вспомнил Виктора Орбана, отметив, что за венгерским премьером может стоять Кремль.

"Орбан становится важным лишь тогда, когда мощные политические силы наделяют его этой силой. В противном случае у него мало ценностей. Венгрия – значимая страна, однако она не имеет военного веса", — отметил президент.



