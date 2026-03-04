Орбан лютує: про що говорить нова соціологія перед виборами в Угорщині

З наближенням виборів в Угорщині ситуація для чинного прем'єр-міністра країни Віктора Орбана стає все більше складною та непрогнозованою. Адже наразі, як свідчать результати соціологічних досліджень, одіозний політик як ніколи близький до втрати влади. Його партія "Фідес" програє опозиційній "Тисі" 12% — і це за два місяці до виборів. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Угорська опозиційна партія "Тиса" вперше суттєво обігнала правлячий "Фідес" Віктора Орбана. Відрив зріс до 12 відсоткових пунктів, тож 16-річне панування угорського прем'єра під загрозою.

Опитування проводилося 22-28 лютого. Проміжні результати наступні: 50% — за опозиційну "Тису"; 38% — за правлячий "Фідес"; 20% респондентів ще не визначилися.

У січні відрив між партіями становив лише 10%. За місяць він зріс до 12%.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський оптимістично налаштований відносно майбутніх виборів в Угорщині. Український лідер переконаний, що діючий прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втратить владу на наступних виборах. Глава держави також наголосив, що політична вага угорського лідера є перебільшеною і залежить від підтримки великих гравців. Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Відповідаючи на питання представників мас-медіа щодо протидії проросійським силам у Європі, Володимир Зеленський згадав Віктора Орбана, зауваживши, що за угорським прем’єром може стояти Кремль.

"Орбан стає важливим лише тоді, коли потужні політичні сили наділяють його цією силою. В іншому випадку він має мало цінності. Угорщина – значуща країна, проте вона не має військової ваги", — зауважив президент.



