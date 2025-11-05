logo

BTC/USD

102995

ETH/USD

3362.29

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан таки доигрался: какое решение готовит Европарламент по Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан таки доигрался: какое решение готовит Европарламент по Венгрии

Европарламент призовет к санкциям против Венгрии

5 ноября 2025, 15:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Комитет Европарламента по гражданским свободам 5 ноября принял второй промежуточный отчет по процедуре по статье 7, инициированной Европарламентом еще в 2018 году по Венгрии из-за кризиса верховенства права и систематических нарушений ценностей ЕС.

Орбан таки доигрался: какое решение готовит Европарламент по Венгрии

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В отчете критикуется Венгрия за нарушение европейских ценностей. Критический для Венгрии отчет обсудят во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге 24-27 ноября. Обсуждение запланировано 24 ноября на этой же сессии проголосуют за соответствующую резолюцию на основе отчета.

Согласно проекту резолюции, депутаты Европарламента хотят призвать Совет ЕС ввести санкции против Венгрии, а Европейскую комиссию – решиться на новые юридические механизмы давления на Будапешт.

"Европарламент... выражает глубокое сожаление по поводу того, что отсутствие решительных действий со стороны Комиссии и Совета способствовало упадку демократии, верховенства права и основных прав в Венгрии", – говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что ситуация в Венгрии, которая "представляет угрозу для всех ценностей Евросоюза и его правопорядка", продолжает становится только хуже.

Евродепутаты вновь напомнили, что Венгрия уже не является демократией, а превратилась в "гибридный режим электоральной автократии", и призвали Совет ЕС к активации против Венгрии процедуры по статье 7(2) Договора о Европейском Союзе.

Депутаты также обратили внимание на недавнее заключение генерального адвоката Суда ЕС Тамары Чапеты, которая подтвердила, что производство по нарушениям европейских ценностей государством могут быть инициированы "в случаях, когда отрицание ценности является первопричиной других нарушений права ЕС".

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп имеет все необходимые рычаги, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. В обмен на это американский лидер может предложить экономические или политические уступки. Об этом говорится в публикации "Atlantic Council".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/5/7224195/
Теги:

Новости

Все новости