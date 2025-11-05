Орбан таки доигрался: какое решение готовит Европарламент по Венгрии

Комитет Европарламента по гражданским свободам 5 ноября принял второй промежуточный отчет по процедуре по статье 7, инициированной Европарламентом еще в 2018 году по Венгрии из-за кризиса верховенства права и систематических нарушений ценностей ЕС.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В отчете критикуется Венгрия за нарушение европейских ценностей. Критический для Венгрии отчет обсудят во время пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге 24-27 ноября. Обсуждение запланировано 24 ноября на этой же сессии проголосуют за соответствующую резолюцию на основе отчета.

Согласно проекту резолюции, депутаты Европарламента хотят призвать Совет ЕС ввести санкции против Венгрии, а Европейскую комиссию – решиться на новые юридические механизмы давления на Будапешт.

"Европарламент... выражает глубокое сожаление по поводу того, что отсутствие решительных действий со стороны Комиссии и Совета способствовало упадку демократии, верховенства права и основных прав в Венгрии", – говорится в документе.

В тексте подчеркивается, что ситуация в Венгрии, которая "представляет угрозу для всех ценностей Евросоюза и его правопорядка", продолжает становится только хуже.

Евродепутаты вновь напомнили, что Венгрия уже не является демократией, а превратилась в "гибридный режим электоральной автократии", и призвали Совет ЕС к активации против Венгрии процедуры по статье 7(2) Договора о Европейском Союзе.

Депутаты также обратили внимание на недавнее заключение генерального адвоката Суда ЕС Тамары Чапеты, которая подтвердила, что производство по нарушениям европейских ценностей государством могут быть инициированы "в случаях, когда отрицание ценности является первопричиной других нарушений права ЕС".

