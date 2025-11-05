Орбан таки догрався: яке рішення готує Європарламент щодо Угорщини

Комітет Європарламенту з громадянських свобод 5 листопада ухвалив другий проміжний звіт щодо процедури за статтею 7, ініційованої Європарламентом ще у 2018 році щодо Угорщини через кризу верховенства права та систематичні порушення цінностей ЄС.

Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

У звіті критикується Угорщина за порушення європейських цінностей. Критичний для Угорщини звіт обговорять під час пленарного засідання Європейського парламенту у Страсбурзі 24-27 листопада. Обговорення заплановане 24 листопада на цій самій сесії проголосують за відповідну резолюцію на основі звіту.

Згідно з проектом резолюції, депутати Європарламенту хочуть закликати Раду ЄС запровадити санкції проти Угорщини, а Європейську комісію – зважитись на нові юридичні механізми тиску на Будапешт.

"Європарламент... висловлює глибокий жаль з приводу того, що відсутність рішучих дій з боку Комісії та Ради сприяла занепаду демократії, верховенства права та основних прав в Угорщині", – йдеться у документі.

У тексті наголошується, що ситуація в Угорщині, яка "загрожує всім цінностям Євросоюзу та його правопорядку", продовжує стає лише гіршою.

Євродепутати знову нагадали, що Угорщина вже не є демократією, а перетворилася на "гібридний режим електоральної автократії" і закликали Раду ЄС до активації проти Угорщини процедури за статтею 7(2) Договору про Європейський Союз.

Депутати також звернули увагу на нещодавній висновок генерального адвоката Суду ЄС Тамари Чапети, яка підтвердила, що провадження щодо порушень європейських цінностей державою може бути ініційовано "у випадках, коли заперечення цінності є першопричиною інших порушень права ЄС".

