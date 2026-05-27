logo

BTC/USD

75653

ETH/USD

2077.06

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Орбан таки проиграл: какой разворот совершила Венгрия
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан таки проиграл: какой разворот совершила Венгрия

Новые власти Будапешта срочно отменили решение правительства Орбана после скандала с визитом Нетаньяху

27 мая 2026, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Венгрии резко изменили курс по Международному уголовному суду. Национальная ассамблея страны в чрезвычайном порядке проголосовала за закон, отменяющий процесс выхода государства из МКС, инициированный правительством Виктора Орбана.

Орбан таки проиграл: какой разворот совершила Венгрия

Венгрия не выйдет из Международного уголовного суда. Фото: из открытых источников

За решение проголосовали 133 депутата от партии Тиса, тогда как представители Фидес-KDNP Орбана выступили против. Еще несколько депутатов воздержались. Закон вступит в силу уже на следующий день после официальной публикации.

Новый премьер Петер Мадяр лично подал законопроект в парламент. Он заявил, что сохранение членства Венгрии в МКС необходимо для поддержания международного мира, безопасности и привлечения к ответственности лиц, причастных к тяжким международным преступлениям.

Фактически это решение стало демонстративным разрывом с политикой Орбана, объявившего в прошлом году о начале выхода страны из МКС. Тогда этот шаг вызвал громкий международный резонанс, особенно после скандального визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Будапешт.

Нетаньяху, в отношении которого МКС выдал ордер на арест, прибыл в Венгрию с официальным визитом, однако местные власти не выполнили своих международных обязательств и не задержали его. Именно после этого правительство Орбана начало продвигать выход из суда.

Процесс должен был завершиться уже в июне, однако приход к власти партии Тиса полностью изменил ситуацию. Петер Мадяр ранее не раз заявлял, что видит будущее Венгрии исключительно в системе международного права и европейских институтов.

Решение парламента стало не только юридическим шагом, но и политическим сигналом об изменении внешнеполитического курса Будапешта после многолетней конфронтации Орбана с Западом.

Читайте на портале "Комментарии" — Венгрия готовит газовый разворот: Будапешт может сократить зависимость от России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://telex.hu/
Теги:

Новости

Все новости