Орбан таки проиграл: какой разворот совершила Венгрия

В Венгрии резко изменили курс по Международному уголовному суду. Национальная ассамблея страны в чрезвычайном порядке проголосовала за закон, отменяющий процесс выхода государства из МКС, инициированный правительством Виктора Орбана.

Венгрия не выйдет из Международного уголовного суда.

За решение проголосовали 133 депутата от партии Тиса, тогда как представители Фидес-KDNP Орбана выступили против. Еще несколько депутатов воздержались. Закон вступит в силу уже на следующий день после официальной публикации.

Новый премьер Петер Мадяр лично подал законопроект в парламент. Он заявил, что сохранение членства Венгрии в МКС необходимо для поддержания международного мира, безопасности и привлечения к ответственности лиц, причастных к тяжким международным преступлениям.

Фактически это решение стало демонстративным разрывом с политикой Орбана, объявившего в прошлом году о начале выхода страны из МКС. Тогда этот шаг вызвал громкий международный резонанс, особенно после скандального визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Будапешт.

Нетаньяху, в отношении которого МКС выдал ордер на арест, прибыл в Венгрию с официальным визитом, однако местные власти не выполнили своих международных обязательств и не задержали его. Именно после этого правительство Орбана начало продвигать выход из суда.

Процесс должен был завершиться уже в июне, однако приход к власти партии Тиса полностью изменил ситуацию. Петер Мадяр ранее не раз заявлял, что видит будущее Венгрии исключительно в системе международного права и европейских институтов.

Решение парламента стало не только юридическим шагом, но и политическим сигналом об изменении внешнеполитического курса Будапешта после многолетней конфронтации Орбана с Западом.

