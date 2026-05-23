Угорщина готує газовий розворот: Будапешт може скоротити залежність від Росії

Угорщина може зробити найбільший за останні роки крок до скорочення залежності від газу. Будапешт розглядає можливість укладання угоди з румунськими компаніями OMV Petrom та Romgaz про постачання палива з чорноморського родовища Neptun Deep.

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє угорське видання Index із посиланням на джерела, державна енергетична компанія MVM вже попередньо погодила ціну майбутніх постачань. За даними журналістів, румунський газ для Угорщини може коштувати не дорожче за російський, що робить проект особливо привабливим для Будапешта.

Видобуток на родовищі Neptun Deep планують розпочати у 2027 році. На першому етапі Угорщина розраховує імпортувати до 1 мільярда кубометрів газу щороку. Це дозволить замінити приблизно 20–25% нинішніх постачань російського палива.

Джерела наголошують, що для Угорщини це може стати найважливішим енергетичним проривом останніх років. В умовах нестабільності європейського ринку Будапешт прагне отримати доступ до дешевших альтернативних джерел газу без різкого зростання цін для економіки.

Проте майбутнє правочину залишається невизначеним. Переговори ускладнюються політичною нестабільністю одразу у двох країнах. В Угорщині відбувається зміна уряду, а в Румунії діє тимчасовий кабінет міністрів. Додатковою проблемою залишається право румунської держави на пріоритетний викуп стратегічної сировини.

За інформацією журналістів, якщо контракт не вдасться підписати найближчим часом, багаторічні переговори можуть зірватися, а процес доведеться розпочинати практично наново.

Родовище Neptun Deep вважається одним із найбільших енергетичних проектів Європи. За попередніми оцінками, його запаси сягають близько 100 мільярдів кубометрів газу, що робить об'єкт стратегічно важливим для енергетичної безпеки всього ЄС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — яка мирна угода потрібна Україні: Мадьяр зробив важливу заяву.



