Орбан таки програв: який розворот зробила Угорщина

В Угорщині різко змінили курс щодо Міжнародного кримінального суду. Національна асамблея країни у надзвичайному порядку проголосувала за закон, який скасовує процес виходу держави з МКС, ініційований урядом Віктора Орбана.

Угорщина не вийде з Міжнародного кримінального суду.

За рішення проголосували 133 депутати від партії “Тиса”, тоді як представники “Фідес-KDNP” Орбана виступили проти. Ще кілька депутатів утрималися. Закон набуде чинності вже наступного дня після офіційної публікації.

Новий прем’єр Петер Мадяр особисто подав законопроєкт до парламенту. Він заявив, що збереження членства Угорщини в МКС є необхідним для підтримання міжнародного миру, безпеки та притягнення до відповідальності осіб, причетних до найтяжчих міжнародних злочинів.

Фактично це рішення стало демонстративним розривом із політикою Орбана, який минулого року оголосив про початок виходу країни з МКС. Тоді цей крок викликав гучний міжнародний резонанс, особливо після скандального візиту прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Будапешта.

Нетаньягу, щодо якого МКС видав ордер на арешт, прибув до Угорщини з офіційним візитом, однак місцева влада не виконала своїх міжнародних зобов’язань і не затримала його. Саме після цього уряд Орбана почав просувати вихід із суду.

Процес мав завершитися вже у червні, однак прихід до влади партії “Тиса” повністю змінив ситуацію. Петер Мадяр раніше неодноразово заявляв, що бачить майбутнє Угорщини виключно в системі міжнародного права та європейських інституцій.

Рішення парламенту стало не лише юридичним кроком, а й політичним сигналом про зміну зовнішньополітичного курсу Будапешта після багаторічної конфронтації Орбана із Заходом.

