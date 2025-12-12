Орбан вновь бросился защищать Путина: кого обвинил в диктатуре

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Брюссель за запланированное письменное голосование по утверждению предложения Еврокомиссии, которое базируется на ст. 122 Договора о ЕС, о запрете возврата России замороженных в юрисдикции ЕС активов. Свою позицию Орбан представил у себя в Facebook.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в четверг, 11 декабря, начал голосование по письменной процедуре по утверждению предложения Европейской комиссии о запрете возвращения России замороженных в юрисдикции ЕС активов. Голосование будет продолжаться до 17:00 пятницы, 12 декабря.

"Сегодня Брюссель пересечет Рубикон. В полдень начнется письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб Союзу. Предметом голосования являются замороженные российские активы, которые до сих пор каждые шесть месяцев ставились на голосование странами-членами ЕС, что приводило к единодушным решениям. Сегодняшней процедурой Брюссель одним росчерком пера отменяет требование единогласия, что является явно незаконным", – заявил Орбан.

Венгерский премьер заявил, что это решение "положит конец верховенству права в Европейском Союзе, а европейские лидеры станут выше правил".

"Вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение договоров ЕС, Европейская комиссия систематически нарушает европейское право. Она делает это, чтобы продолжить свою явно проигрышную войну в Украине", – утверждает Орбан.

Политик заявил, что верховенство права в Европейском Союзе "заменяется верховенством бюрократов, то есть устанавливается брюссельская диктатура".

"Венгрия протестует против этого решения и сделает все, что в ее силах, чтобы восстановить верховенство права", – добавил Виктор Орбан.

