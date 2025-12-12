Орбан вновь бросился защищать Путина: кого обвинил в диктатуре

Рубрики
Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Брюссель за запланированное письменное голосование по утверждению предложения Еврокомиссии, которое базируется на ст. 122 Договора о ЕС, о запрете возврата России замороженных в юрисдикции ЕС активов. Свою позицию Орбан представил у себя в Facebook.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в четверг, 11 декабря, начал голосование по письменной процедуре по утверждению предложения Европейской комиссии о запрете возвращения России замороженных в юрисдикции ЕС активов. Голосование будет продолжаться до 17:00 пятницы, 12 декабря.
Венгерский премьер заявил, что это решение "положит конец верховенству права в Европейском Союзе, а европейские лидеры станут выше правил".
Политик заявил, что верховенство права в Европейском Союзе "заменяется верховенством бюрократов, то есть устанавливается брюссельская диктатура".
