Орбан знову кинувся захищати Путіна: кого звинуватив у диктатурі
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан знову кинувся захищати Путіна: кого звинуватив у диктатурі

Віктор Орбан назвав "брюссельською диктатурою" голосування за заборону повернення Росії заморожених активів

12 грудня 2025, 11:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував Брюссель за заплановане письмове голосування щодо затвердження пропозиції Єврокомісії, що базується на ст. 122 Договору про ЄС, про заборону повернення Росії заморожених активів в юрисдикції ЄС. Свою позицію Орбан представив у Facebook.

Орбан знову кинувся захищати Путіна: кого звинуватив у диктатурі

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у четвер, 11 грудня, розпочав голосування за письмовою процедурою щодо затвердження пропозиції Європейської комісії про заборону повернення Росії заморожених в юрисдикції ЄС активів. Голосування триватиме до 17:00 у п'ятницю, 12 грудня.

"Сьогодні Брюссель перетне Рубікон. Опівдні почнеться письмове голосування, яке завдасть непоправної шкоди Союзу. Предметом голосування є заморожені російські активи, які досі кожні шість місяців ставилися на голосування країнами-членами ЄС, що призводило до одностайних рішень переговорів. вимога одноголосності, що є явно незаконною", – заявив Орбан.

Угорський прем'єр заявив, що це рішення "покладе край верховенству права в Європейському Союзі, а європейські лідери стануть вищими за правила".

"Замість того, щоб забезпечувати дотримання договорів ЄС, Європейська комісія систематично порушує європейське право. Вона робить це, щоб продовжити свою явно програшну війну в Україні", – стверджує Орбан.

Політик заявив, що верховенство права у Європейському Союзі "замінюється верховенством бюрократів, тобто встановлюється брюссельська диктатура".

"Угорщина протестує проти цього рішення і зробить все, що в її силах, щоб поновити верховенство права", — додав Віктор Орбан.

Читайте також на порталі "Коментарі" – жодної копійки Україні: яка країна пообіцяла блокувати "репараційний кредит".




Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1420930729404521&set=a.347694613394810
