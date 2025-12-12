Орбан знову кинувся захищати Путіна: кого звинуватив у диктатурі

Рубрики
Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував Брюссель за заплановане письмове голосування щодо затвердження пропозиції Єврокомісії, що базується на ст. 122 Договору про ЄС, про заборону повернення Росії заморожених активів в юрисдикції ЄС. Свою позицію Орбан представив у Facebook.
Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел
Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у четвер, 11 грудня, розпочав голосування за письмовою процедурою щодо затвердження пропозиції Європейської комісії про заборону повернення Росії заморожених в юрисдикції ЄС активів. Голосування триватиме до 17:00 у п'ятницю, 12 грудня.
Угорський прем'єр заявив, що це рішення "покладе край верховенству права в Європейському Союзі, а європейські лідери стануть вищими за правила".
Політик заявив, що верховенство права у Європейському Союзі "замінюється верховенством бюрократів, тобто встановлюється брюссельська диктатура".
