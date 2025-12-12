Орбан знову кинувся захищати Путіна: кого звинуватив у диктатурі

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував Брюссель за заплановане письмове голосування щодо затвердження пропозиції Єврокомісії, що базується на ст. 122 Договору про ЄС, про заборону повернення Росії заморожених активів в юрисдикції ЄС. Свою позицію Орбан представив у Facebook.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у четвер, 11 грудня, розпочав голосування за письмовою процедурою щодо затвердження пропозиції Європейської комісії про заборону повернення Росії заморожених в юрисдикції ЄС активів. Голосування триватиме до 17:00 у п'ятницю, 12 грудня.

"Сьогодні Брюссель перетне Рубікон. Опівдні почнеться письмове голосування, яке завдасть непоправної шкоди Союзу. Предметом голосування є заморожені російські активи, які досі кожні шість місяців ставилися на голосування країнами-членами ЄС, що призводило до одностайних рішень переговорів. вимога одноголосності, що є явно незаконною", – заявив Орбан.

Угорський прем'єр заявив, що це рішення "покладе край верховенству права в Європейському Союзі, а європейські лідери стануть вищими за правила".

"Замість того, щоб забезпечувати дотримання договорів ЄС, Європейська комісія систематично порушує європейське право. Вона робить це, щоб продовжити свою явно програшну війну в Україні", – стверджує Орбан.

Політик заявив, що верховенство права у Європейському Союзі "замінюється верховенством бюрократів, тобто встановлюється брюссельська диктатура".

"Угорщина протестує проти цього рішення і зробить все, що в її силах, щоб поновити верховенство права", — додав Віктор Орбан.

