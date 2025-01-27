Орбан вновь постарался: как отреагировал ЕС на «победу» Лукашенко на выборах в Беларуси

Венгрия не согласовала совместное заявление стран Евросоюза относительно непризнания так называемых президентских выборов в Беларуси, на которых уже в седьмой раз "победил" Александр Лукашенко. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Радио Свобода".

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Ссылаясь на источники в Брюсселе СМИ сообщило, что в ЕС планировали опубликовать совместное заявление о непризнании белорусских выборов, где Лукашенко "нарисовали" почти 87% голосов.

В тексте отмечалось, что президентские выборы в Беларуси проходили в условиях беспрецедентных репрессий и ограничения работы СМИ, поэтому их невозможно считать свободными, честными и легитимными.

Белорусская служба "Радио Сводоба" сначала сообщала, что проект заявления не поддерживают Венгрия и Словакия. Но впоследствии Братислава поддержала заявление, а Венгрия – единственная из всех 27 стран-членов – отказалась подписать его.

Поэтому Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос вынуждены были публиковать свое заявление, где объявили о фиктивности и нелегитимности "выборов" президента Беларуси 26 января.

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Также издание "Комментарии" сообщало – белорусское государственное агентство БЕЛТА в ночь на 27 января сообщило, что Александр Лукашенко на фиктивных "выборах", по предварительным данным белорусского ЦИК, набирает 86,82% голосов.

БЕЛТА со ссылкой на главу белорусского ЦИК Игоря Карпенко отметило, что за Александра Лукашенко на выборах в Беларуси проголосовали 86,82% избирателей.



