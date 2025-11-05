logo_ukra

Орбан видав нову цинічну заяву про Україну в ЄС та розніс Зеленського: деталі
Орбан видав нову цинічну заяву про Україну в ЄС та розніс Зеленського: деталі

Орбан заявив, що Угорщина виступає проти вступу України до ЄС, оскільки це може підривати стабільність Європи

5 листопада 2025, 07:40
Автор:
Клименко Елена

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився проти вступу України до Європейського Союзу та акцентував увагу на фінансовій підтримці Києва, до якої також входять кошти Угорщини.

Орбан видав нову цинічну заяву про Україну в ЄС та розніс Зеленського: деталі

"Ми вважаємо, що Євросоюз має укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша позиція, і ми будемо її дотримуватися, оскільки маємо на це повне право", — заявив Орбан у своєму дописі в Х. 

Він додав, що фінансова допомога Україні від ЄС також включає внесок Угорщини.

"Я також хотів би звернути увагу президента (Володимира Зеленського, — ред.) на те, що підтримка, яку Україна отримує від Європейського Союзу, включає також угорські гроші. Ми не раді цьому, але це факт", — підкреслив політик. 

За словами Орбана, питання євроінтеграції України має вирішуватися консенсусом усіх країн-членів ЄС, і кожна держава має право підтримувати або відмовляти у вступі. Прем'єр-міністр підкреслив, що Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в Європейському Союзі, оскільки це "принесе війну в Європу та витягне гроші угорців в Україну".

Орбан також заявив, що Україна не забезпечує безпеку Угорщини та зазначив, що оборона країни базується на її власних силах та НАТО.

"Ми не просили про таке і ніколи не проситимемо. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є", — зазначив він. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Однією з ключових тем їхніх переговорів стане енергетична співпраця.



Джерело: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1985773227394625937
