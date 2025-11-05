Орбан видав нову цинічну заяву про Україну в ЄС та розніс Зеленського: деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився проти вступу України до Європейського Союзу та акцентував увагу на фінансовій підтримці Києва, до якої також входять кошти Угорщини.

Фото: з відкритих джерел

"Ми вважаємо, що Євросоюз має укласти стратегічне партнерство з Україною без членства в ЄС. Це наша позиція, і ми будемо її дотримуватися, оскільки маємо на це повне право", — заявив Орбан у своєму дописі в Х.

Він додав, що фінансова допомога Україні від ЄС також включає внесок Угорщини.



"Я також хотів би звернути увагу президента (Володимира Зеленського, — ред.) на те, що підтримка, яку Україна отримує від Європейського Союзу, включає також угорські гроші. Ми не раді цьому, але це факт", — підкреслив політик.

За словами Орбана, питання євроінтеграції України має вирішуватися консенсусом усіх країн-членів ЄС, і кожна держава має право підтримувати або відмовляти у вступі. Прем'єр-міністр підкреслив, що Угорщина не підтримує і не підтримуватиме членство України в Європейському Союзі, оскільки це "принесе війну в Європу та витягне гроші угорців в Україну".

Орбан також заявив, що Україна не забезпечує безпеку Угорщини та зазначив, що оборона країни базується на її власних силах та НАТО.

"Ми не просили про таке і ніколи не проситимемо. Безпека Угорщини гарантується нашими національними оборонними можливостями та НАТО, членом якого Україна (на щастя) не є", — зазначив він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цього тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Однією з ключових тем їхніх переговорів стане енергетична співпраця.