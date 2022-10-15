Орбан выступил с заявлением, что нужно готовиться к затяжной войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил перед военными, вступившими на службу в его стране. Во время своей речи Орбан сообщил общественности, что война будет затяжной и венграм нужно готовиться к ней. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на венгерский ресурс Boon .

Виктор Орбан. Фото с открытых источников

Венгерский политик в речи уделял много внимания военной проблематике. Премьер призвал о необходимости возродить военный дух в стране и объяснил это тем, что кто этого не сделает, проиграет в будущем.

По словам Орбана, уже есть страны, которые начали военную подготовку и Венгрия не будет в стороне в такое время.

"Если так пойдет и дальше, санкции потрясут Европу, и, похоже, придется готовиться к затяжной войне", — заявил Виктор Орбан своим гражданам.

Венгерский политик решил возобновить добровольную военную службу в стране и сообщил, что рекрутинговые армейские компании заработают с декабря 2022 года. Кроме того, Орбан подчеркнул, что уже есть сдвиги в военной промышленности Венгрии и страна получает боевые машины "Рысь".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что венгерский премьер-министр сделал заявление о войне в Украине. По его словам, миру в Украине может наступить только тогда, когда США и Россия договорятся, и для этого необязательно участие Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что руководящая партия Венгрии, представителем которой является и Виктор Орбан, планирует провести опрос среди своих граждан и таким образом определить нужно ли поддерживать санкции Европейского Союза против России.

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