Орбан заявил, что Европа в шаге от отправки войск в Украину

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, почему выступает против помощи Украине в войне с Россией. По словам венгерского лидера, "это не наша война", потому страна "должна стоять за мир".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Виктор Орбан в сообщении в Facebook описал настроения в Европе, где, по его словам, образовалось "провоенное большинство".
Орбан указывает, что в начале войны в Украине помощь ЕС была по шлемам и санкциям, однако впоследствии пошла доставка оружия. Первыми отправили артиллерийские пушки, а затем было принято решение передать танки, самолеты и усилить финансовую помощь. По словам премьер-министра Венгрии, Европейский Союз близок, чтобы следующим шагом стала отправка иностранных войск в Украину.
Орбан продолжает в своем сообщении критиковать ЕС, однако не осуждает российское вторжение и призывает отказаться от поддержки Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан заявил, что Украина "перестанет существовать как государство".
Также "Комментарии" писали о венграх, которые вышли на протест и потребовали отставки Виктора Орбана из-за коррупционного скандала.
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