Орбан заявил, что Европа в шаге от отправки войск в Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, почему выступает против помощи Украине в войне с Россией. По словам венгерского лидера, "это не наша война", потому страна "должна стоять за мир".



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в сообщении в Facebook описал настроения в Европе, где, по его словам, образовалось "провоенное большинство".

"В Европе атмосфера – войны, в политике царит логика войны. Я вижу, как все готовятся к войне", – пишет венгерский премьер.

Орбан указывает, что в начале войны в Украине помощь ЕС была по шлемам и санкциям, однако впоследствии пошла доставка оружия. Первыми отправили артиллерийские пушки, а затем было принято решение передать танки, самолеты и усилить финансовую помощь. По словам премьер-министра Венгрии, Европейский Союз близок, чтобы следующим шагом стала отправка иностранных войск в Украину.

"Деньги, оружие, но ситуация не улучшается, становится хуже. Мы в шаге от отправления войск в Украину Западом. Это водоворот войны, который может толкнуть Европу в глубину. Мировые войны никогда не называли мировыми Третья Балканская война, пакт Молотова-Риббентропа, раздел Польше, а конец тогда дважды стал мировой войной", – утверждает Орбан.

Орбан продолжает в своем сообщении критиковать ЕС, однако не осуждает российское вторжение и призывает отказаться от поддержки Украины.

"Это не наша война. Мы не хотим войны и не хотим, чтобы Венгрия снова стала площадкой великих государств. Вот почему мы должны стоять за мир – дома, в Брюсселе, Вашингтоне, в ООН и НАТО", – сказал Орбан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан заявил, что Украина "перестанет существовать как государство".

Также "Комментарии" писали о венграх, которые вышли на протест и потребовали отставки Виктора Орбана из-за коррупционного скандала.