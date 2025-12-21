Орбан заявил, что падение Украины станет катастрофой для Венгрии: но указал на один нюанс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно заявил, что Будапешт не заинтересован в падении Украины, ведь это будет иметь серьезные последствия для самой Венгрии. В то же время венгерский лидер в очередной раз объединил эту позицию с критикой европейской поддержки Киева и призывом к скорейшему прекращению войны.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В своем выступлении Виктор Орбан подчеркнул, что стабильность Украины имеет непосредственное значение для венгерской экономики и энергетической безопасности.

"Распад Украины станет катастрофой для Венгрии. Стабильность рядом имеет значение. Венгрия поставляет 44% электроэнергии и 58% газа Украине. Тем временем война изо дня в день ослабляет Украину", — сказал Орбан.

Однако в этой позиции есть важный нюанс. Орбан подчеркнул, что единственным путем укрепления Украины он считает немедленный мир, а не дальнейшую военную помощь. По его мнению, те, кто действительно поддерживает Киев, должны добиваться прекращения боевых действий уже сейчас.

"Мир – это единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру, и должен стремиться к нему сейчас", — подытожил Орбан.

Венгерский лидер также повторил тезис о том, что именно Европа, якобы затягивает войну, в то время как Соединенные Штаты якобы ищут пути к ее завершению. Ранее Орбан резко критиковал финансовую помощь ЕС Украине, называя европейские кредиты "потерянными деньгами", которые, по его словам, только продолжают конфликт.

