Орбан заявив, що падіння України буде катастрофою для Угорщини: але вказав на один нюанс

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано заявив, що Будапешт не зацікавлений у падінні України, адже це матиме серйозні наслідки для самої Угорщини. Водночас угорський лідер вкотре поєднав цю позицію з критикою європейської підтримки Києва та закликом до якнайшвидшого припинення війни.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

У своїй промові Віктор Орбан наголосив, що стабільність України має безпосереднє значення для угорської економіки та енергетичної безпеки.

"Розпад України стане катастрофою для Угорщини. Стабільність поруч має значення. Угорщина постачає 44% електроенергії та 58% газу Україні. Тим часом війна день у день послаблює Україну" — сказав Орбан.

Однак у цій позиції є важливий нюанс. Орбан наголосив, що єдиним шляхом до зміцнення України він вважає негайний мир, а не подальшу військову допомогу. На його думку, ті, хто справді підтримує Київ, мають домагатися припинення бойових дій уже зараз.

"Мир – це єдине, що може її зміцнити. Кожен, хто справді підтримує Україну, повинен прагнути миру, і повинен прагнути його зараз", — підсумував Орбан.

Угорський лідер також повторив тезу про те, що саме Європа, мовляв, затягує війну, тоді як Сполучені Штати нібито шукають шляхів до її завершення. Раніше Орбан різко критикував фінансову допомогу ЄС Україні, називаючи європейські кредити "втраченими грошима", які, за його словами, лише продовжують конфлікт.

