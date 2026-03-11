Орбана и Фицо будут вне себя: в ЕС придумали хитрость, как достать для Украины деньги

Европейские страны ищут способ обеспечить финансирование Украины даже в случае, если Венгрия и Словакия продолжат блокировать масштабный кредит на 90 млрд евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

На следующей неделе лидеры Евросоюза соберутся в Брюсселе, чтобы попытаться убедить премьер-министра Венгрии Виктор Орбан и главу правительства Словакии Роберт Фицо поддержать решение о предоставлении Киеву крупного пакета финансовой помощи. Эти средства должны покрыть около двух третей потребностей Украины для продолжения сопротивления российскому вторжению до конца 2027 года.

Однако в ЕС уже рассматривают альтернативный сценарий. Если Будапешт и Братислава сохранят свою позицию, страны Балтии и Северной Европы могут выделить Украине около 30 млрд евро в виде двусторонних кредитов. Такой механизм позволит обойти необходимость единогласного решения всех членов ЕС.

Дополнительную поддержку готовят и отдельные государства. В частности, министр финансов Нидерландов Элко Хейнен сообщил коллегам, что его страна предусмотрела ежегодную помощь Киеву в размере 3,5 млрд евро до 2029 года.

В Еврокомиссии подчеркивают, что финансирование Украины будет обеспечено в любом случае.

"Мы уже сталкивались с подобными трудностями со стороны Венгрии. Этот кредит будет предоставлен так или иначе", — заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Ситуация осложнилась после повреждения нефтепровода Дружба в результате атаки российского дрона. Орбан обвинил Киев в затягивании ремонта и отказался поддерживать кредит. Этот вопрос стал частью его предвыборной кампании перед парламентскими выборами 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения, отметив, что восстановление трубопровода осложняется постоянными российскими ударами.

Тем временем финансовая ситуация Украины остается напряженной. По данным источников, средств стране может хватить лишь до начала мая, несмотря на недавно одобренный кредит Международного валютного фонда на 8,1 млрд долларов. Именно поэтому вопрос европейского финансирования становится критически важным для устойчивости украинской экономики и продолжения обороны.

