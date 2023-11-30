В Венгрии сделали новое заявление: изменилось ли мнение правительства Орбана о помощи Украине и ее вступлению в ЕС

В правительстве Венгрии подвергли критике оказание помощи Украине от Европейского Союза, а также высказались против вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на венгерское издание Telex.



Гергей Гуйяш и Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на заседании правительства высказал позицию по отношению к Украине. По словам Гуйяша, финансовая помощь для Украины от ЕС неоправдана. Представитель правительства Орбана считает эти цифры "плохими" и критикует Европейский Союз, который якобы через Украину "незаконно" заморозил средства для Венгрии.

"Даже Еврокомиссия не считает Украину пригодной для вступления. ЕК не обнародовала свои экспертные выводы", — говорит Гергей Гуйяш и утверждает, что ЕС не знает, что будет означать вступление Украины в ЄС для сельского хозяйства, промышленности и многих других секторов стран членов Европейского Союза.

Представитель правительства Орбана указал, что эти факторы являются критическими для Венгрии, поэтому она будет блокировать вступление Украины в ЕС, а также выделение средств для Украины от Европейского Союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Петер Сийярто призвал Европейский Союз последовать примеру Венгрии и возобновлять сотрудничество с Москвой, вместо новых санкций против России.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о невозможности Украины победить Россию на поле боя. Лидер Венгрии указал, что россияне не проиграют, а в Москве не произойдут политические изменения, поэтому, по словам Орбана, ЕС должен прекратить помощь Украине.