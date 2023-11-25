Чем закончатся разногласия ЕС и Венгрии: о чем говорит позиция Украины

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Кравцев Сергей
В понедельник, 27 ноября, президент Европейского совета Шарль Мишель отправится в Венгрию для двусторонней встречи с премьер-министром Виктором Орбаном, который угрожает заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также вступление нашей страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Украины. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предупредила, что венгерское вето на вступление Украины будет безответственностью всего ЕС. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Венгрия и ЕС. Фото: из открытых источников
Политический эксперт Сергей Таран напоминает, что в ЕС сейчас всерьез рассматривается реформа, которая отменит право одной страны блокировать решения всего Евросоюза.
Он предполагает, что после этого ЕС либо пойдет путем отмены блокирования общего решения одной страной (к примеру, голосование будет считаться действительным, если есть простое большинство или большинство в две трети голосов), что станет пусть не быстрым, но масштабным изменением. Либо Венгрия перестанет злоупотреблять правом вето.
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен, что голосование за дальнейшую евроинтеграцию Украины является экзаменом для ЕС и евробюрократии на способность выполнять одну из важнейших функций любой межгосударственной международной организации. А именно – возможности принятия решения о расширении.
Мы имеем дело не столько с реальными проблемами касательно Украины, сколько с глубокими проблемами внутри самого Евросоюза, акцентирует эксперт.
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:
По словам эксперта, если посмотреть на риторику официального Будапешта последних двух лет – она всегда идет вразрез с позицией ЕС. В то же время, в итоге мы всегда получаем и финансовую, и военную помощь от Евросоюза, хоть Венгрия почти всегда против этого. Аналогично – касательно санкций против РФ.
Он не сомневается, что венгерское общество, если провести нормальный опрос, а не от аналитических центров, близких цетральной власти, в значительной части – проукраинское. Антимосковские. Венгры, подчеркивает эксперт, прекрасно помнят советские танки на своих улицах в 1956 году.
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