Чем закончатся разногласия ЕС и Венгрии: о чем говорит позиция Украины

В понедельник, 27 ноября, президент Европейского совета Шарль Мишель отправится в Венгрию для двусторонней встречи с премьер-министром Виктором Орбаном, который угрожает заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также вступление нашей страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки Украины. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предупредила, что венгерское вето на вступление Украины будет безответственностью всего ЕС. О чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Венгрия и ЕС. Фото: из открытых источников

В противостоянии между Венгрией и ЕС может быть поставлена точка

Политический эксперт Сергей Таран напоминает, что в ЕС сейчас всерьез рассматривается реформа, которая отменит право одной страны блокировать решения всего Евросоюза.

И прибытие в Будапешт такого топового чиновника как президент Евросовета Шарль Мишель, его разговор с Орбаном, похоже, призваны поставить точку в противостоянии между Венгрией и ЕС", – считает эксперт. "Очевидно, перед такими изменения, проходит последний разговор с Орбаном, который часто злоупотреблял правом вето

Он предполагает, что после этого ЕС либо пойдет путем отмены блокирования общего решения одной страной (к примеру, голосование будет считаться действительным, если есть простое большинство или большинство в две трети голосов), что станет пусть не быстрым, но масштабным изменением. Либо Венгрия перестанет злоупотреблять правом вето.

"Думаю, именно эти вопросы будут ключевыми на данной встрече. Плюс – обговорят и финансовые вопросы, включая предназначенные Венгрии средства, которые ЕС заблокировал из-за нарушения ее властями европейских принципов", – отмечает Сергей Таран.

Венгрия шантажирует и саботирует жизненно необходимую для ЕС политику

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен, что голосование за дальнейшую евроинтеграцию Украины является экзаменом для ЕС и евробюрократии на способность выполнять одну из важнейших функций любой межгосударственной международной организации. А именно – возможности принятия решения о расширении.

"Венгрия в данном случае шантажирует и саботирует жизненно необходимую для ЕС политику, – подчеркивает политолог. – Если не будет найден антидот, то следующим станет саботаж, возможно, политики безопасности (как ранее был саботаж миграционной политики), экономической и любой другой".

Мы имеем дело не столько с реальными проблемами касательно Украины, сколько с глубокими проблемами внутри самого Евросоюза, акцентирует эксперт.

"Если у Орбана получится, его примеру последует как уже пришедшие к власти политики-евроскептики, так и подобные силы внутри ЕС", – заключает Олег Саакян.

Орбан и Ко просто нашли удобный для себя способ капитализации своих заявлений

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

"Следует разделять позицию венгерских властей – и венгерского общества. У последнего она – проукраинская, проевропейская. Но политические элиты Венгрии выбрали некорректный, если не сказать – подлый способ действий. А именно – извлекать пользу из российско-украинской войны. В итоге они делают контраверсийные заявления, выбивают себе некие дополнительные средства из общего бюджета ЕС, а потом присоединяются к общеевропейской политике".

По словам эксперта, если посмотреть на риторику официального Будапешта последних двух лет – она всегда идет вразрез с позицией ЕС. В то же время, в итоге мы всегда получаем и финансовую, и военную помощь от Евросоюза, хоть Венгрия почти всегда против этого. Аналогично – касательно санкций против РФ.

Зарабатывание денег на антиукраинской (пророссийской) позиции. С итоговым склонением к общеевропейской позиции", – поясняет Алексей Кущ. "Орбан и Ко нашли удобный для себя способ капитализации своих заявлений

Он не сомневается, что венгерское общество, если провести нормальный опрос, а не от аналитических центров, близких цетральной власти, в значительной части – проукраинское. Антимосковские. Венгры, подчеркивает эксперт, прекрасно помнят советские танки на своих улицах в 1956 году.

Чем меньше мы будем реагировать на провокационные заявления официального Будапешта, тем меньше тот сможет капитализировать их. И тем меньше будет мотивации делать такие заявления". "Украина избрала в этой ситуации правильную стратегию, – считает Алексей Кущ. – Мы ведем прямые переговоры с ЕС. О важности нашей евроинтеграции, о новых пакетах помощи говорит президент Зеленский, встречаясь в том числе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, против которой венгерские власти развязали своеобразную войну

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