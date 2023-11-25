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Чем закончатся разногласия ЕС и Венгрии: о чем говорит позиция Украины

Риторика официального Будапешта последних двух лет всегда идет вразрез с позицией ЕС

сегодня, 14:40
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Кравцев Сергей
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В понедельник, 27 ноября, президент Европейского совета Шарль Мишель отправится в Венгрию для двусторонней встречи с премьер-министром Виктором Орбаном, который угрожает заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также вступление нашей страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть стратегию поддержки УкраиныВице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предупредила, что венгерское вето на вступление Украины будет безответственностью всего ЕСО чем говорит происходящее? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Чем закончатся разногласия ЕС и Венгрии: о чем говорит позиция Украины

Венгрия и ЕС. Фото: из открытых источников

В противостоянии между Венгрией и ЕС может быть поставлена точка

Политический эксперт Сергей Таран напоминает, что в ЕС сейчас всерьез рассматривается реформа, которая отменит право одной страны блокировать решения всего Евросоюза.


"Очевидно, перед такими изменения, проходит последний разговор с Орбаном, который часто злоупотреблял правом ветоИ прибытие в Будапешт такого топового чиновника как президент Евросовета Шарль Мишель, его разговор с Орбаном, похоже, призваны поставить точку в противостоянии между Венгрией и ЕС", – считает эксперт.

Он предполагает, что после этого ЕС либо пойдет путем отмены блокирования общего решения одной страной (к примеру, голосование будет считаться действительным, если есть простое большинство или большинство в две трети голосов), что станет пусть не быстрым, но масштабным изменением. Либо Венгрия перестанет злоупотреблять правом вето.

"Думаю, именно эти вопросы будут ключевыми на данной встрече. Плюс – обговорят и финансовые вопросы, включая предназначенные Венгрии средства, которые ЕС заблокировал из-за нарушения ее властями европейских принципов", – отмечает Сергей Таран.

Венгрия шантажирует и саботирует жизненно необходимую для ЕС политику

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен, что голосование за дальнейшую евроинтеграцию Украины является экзаменом для ЕС и евробюрократии на способность выполнять одну из важнейших функций любой межгосударственной международной организации. А именно – возможности принятия решения о расширении.

"Венгрия в данном случае шантажирует и саботирует жизненно необходимую для ЕС политику, – подчеркивает политолог. – Если не будет найден антидот, то следующим станет саботаж, возможно, политики безопасности (как ранее был саботаж миграционной политики), экономической и любой другой".

Мы имеем дело не столько с реальными проблемами касательно Украины, сколько с глубокими проблемами внутри самого Евросоюза, акцентирует эксперт.

"Если у Орбана получится, его примеру последует как уже пришедшие к власти политики-евроскептики, так и подобные силы внутри ЕС", – заключает Олег Саакян.

Орбан и Ко просто нашли удобный для себя способ капитализации своих заявлений

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

"Следует разделять позицию венгерских властей – и венгерского общества. У последнего она – проукраинская, проевропейская. Но политические элиты Венгрии выбрали некорректный, если не сказать – подлый способ действий. А именно – извлекать пользу из российско-украинской войны. В итоге они делают контраверсийные заявления, выбивают себе некие дополнительные средства из общего бюджета ЕС, а потом присоединяются к общеевропейской политике".

По словам эксперта, если посмотреть на риторику официального Будапешта последних двух лет – она всегда идет вразрез с позицией ЕС. В то же время, в итоге мы всегда получаем и финансовую, и военную помощь от Евросоюза, хоть Венгрия почти всегда против этого. Аналогично – касательно санкций против РФ.

"Орбан и Ко нашли удобный для себя способ капитализации своих заявленийЗарабатывание денег на антиукраинской (пророссийской) позиции. С итоговым склонением к общеевропейской позиции", – поясняет Алексей Кущ.

Он не сомневается, что венгерское общество, если провести нормальный опрос, а не от аналитических центров, близких цетральной властив значительной части – проукраинское. Антимосковские. Венгры, подчеркивает эксперт, прекрасно помнят советские танки на своих улицах в 1956 году.

"Украина избрала в этой ситуации правильную стратегию, – считает Алексей Кущ. – Мы ведем прямые переговоры с ЕС. О важности нашей евроинтеграции, о новых пакетах помощи говорит президент Зеленский, встречаясь в том числе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, против которой венгерские власти развязали своеобразную войнуЧем меньше мы будем реагировать на провокационные заявления официального Будапешта, тем меньше тот сможет капитализировать их. И тем меньше будет мотивации делать такие заявления".

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