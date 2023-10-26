Орбана ждут невеселые перспективы: СМИ узнали, о реакции ЕС на бунтарскую политику Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан становится все более изолированным внутри ЕС. Но венгерский премьер все еще надеется закрепить за собой статус главного переговорщика между Востокм и Западом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что неутешительный результат на выборах в Польше правящей партии "Право и справедливость", а также готовность Турции ратификацировать заявку Швеции на вступление в НАТО еще больше изолируют Орбана, который подпитывает разочарование по всей Европе.

Венгерский лидер уже давно находится полной изоляции, с ним все меньше лидеров ЕС готовы вести диалог и сотрудничать по тем или иным вопросам. Поэтому, скорее всего, во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе, который состоится уже сегодня, премьер будет еще более одиноким, чем это было ранее.

Во второй половине следующего года Венгрия на ротационной основе будет председательствовать в Совете ЕС. В Брюсселе уже обеспокоены относительно того, как Будапешт будет использовать свою роль.

"Венгерское правительство также задерживает новую военную помощь ЕС Украине, и поддержка Будапешта понадобится для предложенного увеличения бюджета блока и финансовой помощи Киеву", — добавляет издание.

Несмотря на то, что Орбан потерпел неудачу, когда Брюссель заморозил миллиарды евро, которые были предназначены для Венгрии, сейчас появились сигналы о том, что часть средств все же может быть разморожена в качестве способа заставить Будапешт подписать ключевые финансовые решения для ЕС.

Как отметил один из высокопоставленных венгерских чиновников, сейчас "Существует много неопределенности относительно будущего". Другие же отметили, что риск быть изолированным в будущем становится все больше.

"Он блокирует вступление Швеции в НАТО. Он жмет руку Путину. Он сравнивает ЕС с кровавой диктатурой Советского Союза. Менее чем за неделю Орбан предоставил достаточно доказательств того, что он не достоин занимать должность президента ЕС. То, что Еврокомиссия даже рассматривает возможность разморозить средства для Орбана в этой ситуации, является смешным", — заявил немецкий депутат Европарламента от "зеленых" Даниэль Фройнд.

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