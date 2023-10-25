Могут ли ЕС и НАТО поставить на место руководство Венгрии: какую игру ведет Орбан

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на сравнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана членства его страны в ЕС с советской оккупацией. По словам Борреля, никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Тем временем венгерские власти не только всячески блокируют помощь ЕС для Украины и расширение санкций против РФ, но и, похоже, решили поставить преграду на пути Швеции в НАТО. О чем говорит такая позиция официального Будапешта? Есть ли управа на пророссийские власти Венгрии, которые не скрывают своих симпатий к Путину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Окончательный кол в политический гроб Орбана вбили выборы в Польше

Политолог Владимир Цыбулько считает, что Орбан очень удачно конвертировал конфликт с Брюсселем в свой электоральный рейтинг, но потерял контроль над этим сюжетом – и неконтролируемо начал выпадать из общего европейского порядка.

"Это его движение было щедро стимулировано путинской мафией, считается, что Семен Могилевич (российский и украинский участник организованных преступных сообществ) был главным контактным лицом Кремля с Орбаном", – отмечает эксперт.

По его словам, теперь ситуация дошла до ограничения финансовой помощи со стороны Брюсселя, что фактически повышает политическую перспективу самого Орбана, но при этом бьет не только по его партии ФИДЕС, но и по партнерской Йоббик, еще более националистической.

где евроскептики проиграли. Тогда как выборы в соседней Словакии (с обратным эффектом) несколько вдохновили реваншистов. Теперь, с нормализацией отношений Варшавы с Брюсселем, Орбана никакой словацкий пророссийский Фицо не спасет, – прогнозирует Владимир Цыбулько. – Москва тоже не спасет. Хотя убежать туда Орбан, когда придет пора отвечать за свои дела, вполне может". "То, что творила и творит венгерская власть, выносило мозги даже правящим в ЕС консерваторам. Но, кажется, окончательный кол в политический гроб Орбана вбили выборы в Польше

Руководство ЕС рассчитывает на то, что всё как-то само рассосется

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук рассуждает следующим образом:

"Проблема в том, что и НАТО, и ЕС создавались как объединение демократических государств. И никто не ставил под сомнение, что страна останется демократической даже при смене режима. Впрочем, с НАТО не так всё просто, там были периоды, когда те же Турция и Греция точно не выглядели как демократические государства. При этом, что ЕС, что НАТО не имеют механизма исключения из своего состава".

Была неимоверно сложная, фактически с нуля созданная процедура, когда Британия выходила из ЕС ("Брексит"), напоминает эксперт. Соответственно, продолжает он, у той же Венгрии есть возможность, по сути, шантажировать ЕС и НАТО, у которых нет правового механизма ее исключения из своих рядов.

"А, когда нет такого легального механизма, в какой-то момент может возникнуть ситуация, когда страны ЕС и НАТО поднимут вопрос о его создании. Чтобы либо приостановить, либо вообще лишить членства какую-то зарвавшуюся страну", – отмечает Борис Кушнирук.

Это точно будет нелегко, прогнозирует он. Ведь чтобы не спровоцировать полный раскол, необходимо, чтобы такую процедуру поддержали все страны-члены (за исключением, допустим, того, кого собираются исключить). А это уже может наталкиваться на сопротивление ряда других государств-членов, которые станут примерять ситуацию на себя.

"Думаю, руководство ЕС рассчитывает на то, что через какое-то время в Венгрии к власти придут более адекватные политики, чем тот же Орбан и его соратники. И всё как-то рассосется. Но пока Венгрия дает понять, что будет делать, что захочет. И что – не рассосется. В обозримом будущем, так точно, – считает эксперт. – Между тем, ситуация реально угрожающая для ЕС и НАТО, которые стали заложниками своих правил и венгерских игр. И пока не видно, как выходить из данного тупика. Западу придется искать некую модель, чтобы на юридическом уровне выкрутить всё так, чтобы остановить членство Венгрии (действия которой, очевидно, вызывают у остальных стран раздражение) в ЕС или НАТО, либо вовсе исключить".

Орбан и Ко понимают свою безнаказанность

Народный депутат Верховной Рады Украины (IX созыва) Сергей Магера признался, что пессимистически настроен касательно применение реальных мер воздействия со стороны ЕС на политику Венгрии.

"Следует признать, что политика Венгрии всё чаще в корне отличается от той, что исповедует подавляющее большинство членов ЕС (а то и все, за исключением официального Будапешта). Фактически, последние полтора года позиция венгерских властей идет явно вразрез с общей политикой Евросоюза. Но адекватной реакции нет", – констатирует эксперт.

При этом он отмечает, что нередко правительства стран, входящих в Евросоюз, хотели бы вести собственную политику по тем или иным направлениям, иногда отличную от общей политики ЕС. Но, пожалуй, никто не делает этого столь вызывающе, как Орбан и Ко. Однако, акцентирует Сергей Магера, на место руководство Венгрии никто поставить, похоже, не может.

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