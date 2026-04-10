Орбану перед выборами готовят: "шах" и "мат": вторую Путина в шаге от худшего сценария

Оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадяра значительно опережает правящую политическую силу "Фидеса" Виктора Орбана накануне парламентских выборов в Венгрии. По результатам последнего опроса, проведенного Институтом Publicus, "Тиса" имеет отрыв от "Фидеса" на 9, 11 и 13 процентных пунктов в зависимости от категории избирателей.

Фото: из открытых источников

Данные опроса, опубликованные в венгерском издании Nepszava, указывают на существенное усиление поддержки оппозиции и рост настроений на смену правительству. В частности, среди определившихся со своим выбором избирателей "Тиса" опережает "Фидес" на 13 процентных пунктов.

По сравнению с результатами в конце марта, "Тиса" испытала значительный рост поддержки: на 2 процентных пункта в общем опросе, на 4 — среди избирателей, которые точно пойдут голосовать, и на 3 — среди тех, кто уже определился с выбором. В то же время, "Фидес" Орбана потеряла 1 процентный пункт во всех трех категориях.

"Если бы избирателям пришлось сделать ставку на то, какая партия выиграет выборы, 43% опрошенных поставили бы на "Тису", а лишь 33% на "Фидес". Это свидетельствует о значительном росте шансов оппозиции. Разница между ними сейчас составляет 10 процентных пунктов по сравнению с предыдущими 4",

В общем, в результатах опроса "Тиса" получила 38% поддержки, а "Фидес" — 29%. Среди тех, кто планирует участвовать в выборах, эти показатели составляют 45% и 34%, а среди уже определившихся с выбором партии респондентов 52% поддерживают "Тису", и 39% — "Фидес".

Опрос был проведен с 7 по 9 апреля и охватил 1004 респондента. Результаты репрезентативны для взрослого населения Венгрии, учитывая возраст, пол, образование и регион.

