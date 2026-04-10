Орбану перед виборами готують: "шах" і "мат": другу Путіна за крок до найгіршого сценарію

Опозиційна партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра значно випереджає правлячу політичну силу "Фідес" Віктора Орбана напередодні парламентських виборів в Угорщині. За результатами останнього опитування, проведеного Інститутом Publicus, "Тиса" має відрив від "Фідес" на 9, 11 і 13 відсоткових пунктів залежно від категорії виборців.

Фото: з відкритих джерел

Дані опитування, опубліковані в угорському виданні Nepszava, вказують на суттєве посилення підтримки опозиції та зростання настроїв на зміну уряду. Зокрема, серед виборців, які вже визначилися зі своїм вибором, "Тиса" випереджає "Фідес" на 13 відсоткових пунктів.

Порівняно з результатами наприкінці березня, "Тиса" зазнала значного зростання підтримки: на 2 відсоткові пункти в загальному опитуванні, на 4 — серед виборців, які точно підуть голосувати, та на 3 — серед тих, хто вже визначився з вибором. Водночас "Фідес" Орбана втратила 1 відсотковий пункт у всіх трьох категоріях.

"Якби виборцям довелося зробити ставку на те, яка партія виграє вибори, 43% опитаних поставили б на "Тису", а лише 33% на "Фідес". Це свідчить про значне зростання шансів опозиції. Різниця між ними зараз складає 10 відсоткових пунктів, порівняно з попередніми 4", — повідомляє Nepszava.

Загалом, у результатах опитування "Тиса" отримала 38% підтримки, а "Фідес" — 29%. Серед тих, хто планує брати участь у виборах, ці показники становлять 45% та 34%, а серед респондентів, які вже визначилися з вибором партії, 52% підтримують "Тису", і 39% — "Фідес".

Опитування було проведене з 7 по 9 квітня і охопило 1004 респонденти. Результати є репрезентативними для дорослого населення Угорщини, враховуючи вік, стать, освіту та регіон.

