Отец создателя кубика Рубика строил самолёты: один из них висит в торговом центре

Имя Эрнё Рубика обычно ассоциируется с разноцветным кубиком, однако его отец тоже оставил заметный след в истории техники. Эрнё Рубик-старший был авиаконструктором, а созданный им планер сегодня можно увидеть прямо в торговом центре в Будапеште.

Планер Góbé в KÖKI Terminál. Фото: kaptib91 / Пользователь Atlas Obscura

Планер впервые поднялся в воздух в 1961 году. Rubik R-26 Góbé (Гобе) был двухместным учебным планером, созданным для подготовки начинающих пилотов. Благодаря своей конструкции он стал одним из наиболее используемых учебных самолётов в Венгрии.

На Гобе обучали будущих пилотов. Планер использовали в Венгрии на протяжении нескольких десятилетий. На нём начинающие лётчики осваивали управление воздушным судном вместе с инструктором. Несколько таких самолётов отправили за пределы Венгрии: 15 экземпляров были перевезены на Кубу, а отдельные Гобе позднее оказались также в Великобритании и Австралии.

Теперь Гобе находится под потолком торгового центра. Во время обновления KÖKI Terminál в Будапеште в 2021 году в здании разместили полноразмерный действующий планер. Планер установили так, чтобы посетители могли рассмотреть его с разных ракурсов, а рядом разместили техническую информацию о воздушном судне.

Так обычный учебный планер превратился в необычный символ семьи Рубиков. Пока сын прославился головоломкой, его отец оставил свой след в истории венгерской авиации. Сегодня Гобе получил новую жизнь уже не в небе, а под потолком торгового центра, где его могут увидеть тысячи посетителей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как украинец загадочно украсил улицы Будапешта