Батько творця кубика Рубіка будував літаки: один із них висить у торговому центрі

Ім'я Ерне Рубіка зазвичай асоціюється з різнобарвним кубиком, проте його батько також залишив помітний слід в історії техніки. Ерне Рубік-старший був авіаконструктором, а створений ним планер сьогодні можна побачити у торговому центрі в Будапешті.

Планер Góbé в KÖKI Terminál. Фото: kaptib91 / Користувач Atlas Obscura

Планер вперше піднявся у повітря 1961 року. Rubik R-26 Góbé (Гобе) був двомісним навчальним планером, створеним для підготовки пілотів-початківців. Завдяки своїй конструкції він став одним із найбільш використовуваних навчальних літаків в Угорщині.

На Гобе навчали майбутніх пілотів. Планер використовували в Угорщині протягом кількох десятиліть. На ньому льотчики-початківці освоювали управління повітряним судном разом з інструктором. Декілька таких літаків відправили за межі Угорщини: 15 екземплярів були перевезені на Кубу, а окремі Гобе пізніше опинилися також у Великій Британії та Австралії.

Тепер Гобе розміщений під стелею торгового центру. Під час оновлення KÖKI Terminál у Будапешті у 2021 році в будівлі розмістили повнорозмірний планер. Планер встановили так, щоб відвідувачі могли розглянути його з різних ракурсів, а поряд розмістили технічну інформацію про повітряне судно.

Так звичайний навчальний планер перетворився на незвичайний символ сім'ї Рубіків. Поки син уславився головоломкою, його батько залишив свій слід в історії угорської авіації. Сьогодні Гобе одержав нове життя вже не в небі, а під стелею торгового центру, де його можуть побачити тисячі відвідувачів.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як українець загадково прикрасив вулиці Будапешта