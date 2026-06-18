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Відкладати більше не можна: до якого удару по Росії Каллас закликає ЄС

Каллас сподівається на якнайшвидше затвердження 21-го пакету санкцій проти РФ, який уже "на столі"

18 червня 2026, 20:08
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Кравцев Сергей

Глава дипломатичного відомства ЄС Кая Каллас у розмові з журналістами перед самітом лідерів Євросоюзу висловила сподівання, що країнам ЄС вдасться швидко провести роботу із затвердження 21-го пакету санкцій проти Росії.

Відкладати більше не можна: до якого удару по Росії Каллас закликає ЄС

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат ЄС наголосила, що Україна буде першочерговою темою обговорень.

"У нас "на столі" 21-й пакет санкцій, і я дійсно сподіваюся, що ми зможемо швидко просуватися з його твердженням — адже це працює паралельно з далекобійними ударами України. Тиск на Росію має посилюватися", — зазначила Кая Каллас.

Читайте також на порталі "Коментарі" — тимчасові винятки з санкційного режиму США щодо російської нафти обернулися для Москви багатомільярдною вигодою. За оцінками аналітиків, за кілька місяців дії спеціальних ліцензій Росія отримала понад два мільярди доларів додаткового доходу завдяки зростанню нафтового експорту та сприятливій ціновій кон'юнктурі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із резонансною заявою на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За його словами, російське керівництво опинилося у складній ситуації, оскільки війна проти України приносить Москві дедалі більше військових, економічних та політичних проблем.

Німецький міністр зазначив, що повномасштабне вторгнення, задумане Кремлем як операція з швидкого підпорядкування України, перетворилося на тривале протистояння із тяжкими наслідками для самої Росії. За його оцінкою, російська армія зазнала значних втрат, а Україна продовжує завдавати збитків військовому потенціалу країни-агресора. Особливу увагу Пісторіус приділив питанню переговорів. Він наголосив, що українське керівництво неодноразово демонструвало готовність до дипломатичних ініціатив та обговорення шляхів припинення війни.




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Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2026/06/18/7239970/
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