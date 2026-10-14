Отключение разведданных США для Украины: что заявили в ЕС

Европейская комиссия не видит признаков того, что Соединенные Штаты прекратили передавать Украине разведывательные данные. Об этом главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, отвечая на вопрос Радио Свобода.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало на фоне сообщений о дискуссиях в администрации президента США Дональда Трампа относительно возможного ограничения обмена разведывательной информацией с Киевом. Пока речь идет об обсуждениях, а не о подтвержденном решении Вашингтона полностью остановить передачу данных.

Отдельной темой остается работа спутниковой системы Starlink в Украине. В Еврокомиссии отказались комментировать возможные ограничения, пояснив, что для оценки ситуации необходимо получить дополнительную информацию.

Вместе с тем представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что Евросоюз ведет переговоры с украинской стороной о доступе к европейской защищенной спутниковой системе GOVSATCOM. Предполагается, что она может использоваться для гражданских нужд и помочь обеспечить дополнительный канал связи.

Однако рассчитывать на то, что европейская инфраструктура быстро заменит Starlink во всех сферах, пока не приходится. В Еврокомиссии признают, что у ЕС нет полноценной альтернативы этой системе для военных задач.

Для Украины устойчивость спутниковой связи имеет особое значение: такие технологии используются для коммуникации между подразделениями, передачи информации и обеспечения работы различных служб. Поэтому любые перебои или ограничения могут потребовать поиска дополнительных технических решений.

При этом заявления Брюсселя не подтверждают ни отключения американской разведывательной поддержки, ни прекращения работы Starlink. По обоим направлениям остаются вопросы, требующие уточнения.

Переговоры о GOVSATCOM показывают, что Евросоюз рассматривает варианты усиления собственной инфраструктуры связи и расширения сотрудничества с Киевом. Но пока европейская система способна рассматриваться прежде всего как дополнительный инструмент для гражданского сектора, а не как полная замена американским технологиям.

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