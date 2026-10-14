logo

BTC/USD

82731

ETH/USD

2476.58

USD/UAH

44.98

EUR/UAH

50.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Отключение разведданных США для Украины: что заявили в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Отключение разведданных США для Украины: что заявили в ЕС

Еврокомиссия пока не располагает подтверждениями прекращения обмена разведывательной информацией между Вашингтоном и Киевом

14 октября 2026, 15:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейская комиссия не видит признаков того, что Соединенные Штаты прекратили передавать Украине разведывательные данные. Об этом главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, отвечая на вопрос Радио Свобода.

Отключение разведданных США для Украины: что заявили в ЕС

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Заявление прозвучало на фоне сообщений о дискуссиях в администрации президента США Дональда Трампа относительно возможного ограничения обмена разведывательной информацией с Киевом. Пока речь идет об обсуждениях, а не о подтвержденном решении Вашингтона полностью остановить передачу данных.

Отдельной темой остается работа спутниковой системы Starlink в Украине. В Еврокомиссии отказались комментировать возможные ограничения, пояснив, что для оценки ситуации необходимо получить дополнительную информацию.

Вместе с тем представитель Еврокомиссии Тома Ренье сообщил, что Евросоюз ведет переговоры с украинской стороной о доступе к европейской защищенной спутниковой системе GOVSATCOM. Предполагается, что она может использоваться для гражданских нужд и помочь обеспечить дополнительный канал связи.

Однако рассчитывать на то, что европейская инфраструктура быстро заменит Starlink во всех сферах, пока не приходится. В Еврокомиссии признают, что у ЕС нет полноценной альтернативы этой системе для военных задач.

Для Украины устойчивость спутниковой связи имеет особое значение: такие технологии используются для коммуникации между подразделениями, передачи информации и обеспечения работы различных служб. Поэтому любые перебои или ограничения могут потребовать поиска дополнительных технических решений.

При этом заявления Брюсселя не подтверждают ни отключения американской разведывательной поддержки, ни прекращения работы Starlink. По обоим направлениям остаются вопросы, требующие уточнения.

Переговоры о GOVSATCOM показывают, что Евросоюз рассматривает варианты усиления собственной инфраструктуры связи и расширения сотрудничества с Киевом. Но пока европейская система способна рассматриваться прежде всего как дополнительный инструмент для гражданского сектора, а не как полная замена американским технологиям.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль отреагировал на ограничения Starlink в Украине: Песков сделал неожиданное заявление.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости