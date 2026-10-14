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Відключення розвідданих США для України: що заявили в ЄС

Єврокомісія поки не має у своєму розпорядженні підтвердження припинення обміну розвідувальною інформацією між Вашингтоном і Києвом

14 жовтня 2026, 15:40
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Кравцев Сергей

Європейська комісія не бачить ознак того, що Сполучені Штати перестали передавати Україні розвідувальні дані. Про це головний представник Єврокомісії Паула Піньо заявила, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Відключення розвідданих США для України: що заявили в ЄС

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Заява прозвучала на тлі повідомлень про дискусія в адміністрації президента США Дональда Трампа щодо можливого обмеження обміну розвідувальною інформацією з Києвом. Поки що йдеться про обговорення, а не про підтверджене рішення Вашингтона повністю зупинити передачу даних.

Окремою темою залишається робота супутникової системи Starlink в Україні. У Єврокомісії відмовилися коментувати можливі обмеження, пояснивши, що для оцінки ситуації потрібно отримати додаткову інформацію.

Водночас представник Єврокомісії Тома Реньє повідомив, що Євросоюз веде переговори з українською стороною щодо доступу до європейської захищеної супутникової системи GOVSATCOM. Передбачається, що вона може використовуватись для цивільних потреб та допомогти забезпечити додатковий канал зв'язку.

Однак розраховувати на те, що європейська інфраструктура швидко замінить Starlink у всіх сферах, поки що не доводиться. У Єврокомісії визнають, що ЄС не має повноцінної альтернативи цій системі для військових завдань.

Для України стійкість супутникового зв'язку має особливе значення: такі технології використовуються для комунікації між підрозділами, передачі інформації та забезпечення роботи різних служб. Тому будь-які перебої чи обмеження можуть вимагати пошуку додаткових технічних рішень.

При цьому заяви Брюсселя не підтверджують відключення американської розвідувальної підтримки, ні припинення роботи Starlink. По обох напрямках залишаються питання, які потребують уточнення.

Переговори щодо GOVSATCOM показують, що Євросоюз розглядає варіанти посилення власної інфраструктури зв'язку та розширення співпраці з Києвом. Але поки що європейська система здатна розглядатися передусім як додатковий інструмент для цивільного сектору, а не як повна заміна американським технологіям.

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