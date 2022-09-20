Отставка Путина: стоит ли ждать развала системы и новых изменений в России

Россия не развалится и не сильно изменится даже если Путин покинет свой пост и уйдет с власти. Ведь глава Кремля строил эту систему более 20 лет. Такое заявление сделал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, пишет ERR .

"РФ не позволит себе еще одного Горбачева, я в этом более чем уверен. Даже если однажды что-то произойдет с Путиным. Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. Эта система питает себя и поддерживает себя. Таким образом, какой-то распад на куски в виде национальных государств, Сибирь как-то отдельно — я в это не верю”, — сказал эстонский разведчик.

Марго Гросберг считает, что у РФ может быть все. К власти может прийти даже нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Сегодня в РФ возможно все. В то же время это звучит настолько невероятно, что я даже не представляю, как российское общество и российская властная верхушка под Путиным это проглотили бы", — сказал Гросберг.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин готовит заявление по поводу войны в Украине. Президент России Владимир Путин может выступить во вторник, 20 сентября, по поводу так называемых "референдумов" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Эту информацию подтвердили три источника, близкие к администрации российского президента. Выступление ожидается до конца дня, что скажет Путин, собеседникам "РБК" неизвестно. При этом исходя из тех заявлений, которые сегодня в течение всего дня делали спикеры Кремля, в России придумали официально объявить войну Украине и запустить процесс всеобщей мобилизации.