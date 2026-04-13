Падение Орбана: на Западе рассказали, усилит ли ЕС теперь поддержку Украины

Поражение многолетнего премьера Венгрии Виктор Орбан на выборах может стать переломным моментом для Украины и ее отношений с Евросоюзом. В течение последних лет Будапешт фактически выступал главным тормозом европейской поддержки Киева, блокируя ключевые решения и сохраняя тесные связи с Москвой.

Победа лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра вызвала осторожный оптимизм в Украине. Президент Владимир Зеленский уже заявил о готовности к перезагрузке отношений и развитию сотрудничества с новым руководством Венгрии.

В краткосрочной перспективе изменения могут иметь конкретный финансовый эффект. Речь идет о кредите ЕС на 90 млрд евро, который ранее блокировал Орбан. Без этих средств Украина рисковала столкнуться с серьезным дефицитом бюджета уже к концу весны. Теперь ожидается, что путь к финансированию будет открыт.

Эксперты отмечают, что при Орбане Венгрия фактически действовала в интересах Кремля внутри ЕС, тормозя санкции и евроинтеграцию Украины. На этом фоне его поражение воспринимается как устранение одного из главных политических барьеров.

Однако в долгосрочной перспективе ситуация остается неопределенной. Несмотря на антироссийскую риторику, Мадьяр не поддержал ускоренное вступление Украины в ЕС и выступает за соблюдение стандартной процедуры интеграции. Также он пока не дал четких сигналов о готовности расширять финансовую помощь Киеву.

Дополнительным фактором напряженности остаются вопросы прав венгерского меньшинства в Закарпатье, которые неоднократно становились предметом политических конфликтов.

Таким образом, смена власти в Будапеште открывает для Украины окно возможностей, но не гарантирует полного разворота политики. Киев получает шанс на диалог, однако итог будет зависеть от реальных шагов нового руководства Венгрии.

