Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Венгрия победила. Эта история еще раз доказывает, что построение избирательной кампании исключительно и только на поиске и обвинениях внешних врагов исчерпывающее во времени. Виктор Орбан постоянно искал внешних врагов и скатился к открытому с прямыми доказательствам сотрудничества с российскими властями и спецслужбами. Это не могло продолжаться вечно, как и любой избиратель относительно безопасной страны мира хочет видеть отчет своего правительства о достижениях и видеть перспективы, а не искать виновных и настолько их олицетворять на должностных лицах Киева и Брюсселя, как в этот раз. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
Петер Мадяр. Фото: из открытых источников
По ее словам, это урок и он не был изучен россиянами по Украине, как и ими же по Венгрии. Сотрудничество с Кремлем должно быть токсичной красной линией в других государствах Европы, пока в Москве не изменится режим, если бы это ни произошло. Время здесь не определяющее содержание.
Она добавляет, не менее приятно, что США в стиле своей администрации сегодня тоже не достигли политической цели, имевшей открытую форму вмешательства из-за прямых призывов поддержки Правительства Орбана.
Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах, завершив свое 16-летнее доминирование в политике страны. Победу одержал лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр, который по итогам подсчета почти всех голосов получает около 138 мест в 199-местном парламенте – достаточно для конституционного большинства и масштабных реформ.