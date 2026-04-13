В каких столицах открывают шампанское, а где – унывают: что показали выборы в Венгрии

Венгрия победила. Эта история еще раз доказывает, что построение избирательной кампании исключительно и только на поиске и обвинениях внешних врагов исчерпывающее во времени. Виктор Орбан постоянно искал внешних врагов и скатился к открытому с прямыми доказательствам сотрудничества с российскими властями и спецслужбами. Это не могло продолжаться вечно, как и любой избиратель относительно безопасной страны мира хочет видеть отчет своего правительства о достижениях и видеть перспективы, а не искать виновных и настолько их олицетворять на должностных лицах Киева и Брюсселя, как в этот раз. Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Петер Мадяр. Фото: из открытых источников

"Глупая сила пропаганды в российском стиле проигрывает всегда, потому что у них есть другое чтение самих обществ, которые не готовы отдавать право собственного участия в политической жизни своей страны спецслужбам враждебных по сути и духу стран. Российское общество сделало это давно, а венгерское не приняло подобный порядок действий и не могло этого сделать. Чем жестче манипуляция, тем больше должно быть сопротивление в открытом обществе, которые бы надстройки в нем не формировались лидерами с авторитарными наклонностями", – отметила эксперт.

По ее словам, это урок и он не был изучен россиянами по Украине, как и ими же по Венгрии. Сотрудничество с Кремлем должно быть токсичной красной линией в других государствах Европы, пока в Москве не изменится режим, если бы это ни произошло. Время здесь не определяющее содержание.

"Убеждена, что во многих столицах Европы вчера откупоривали бутылку игристого за победу здравого смысла. Россияне пусть идут домой, где бы они ни запускали свои конечности и как бы им ни странно было за результат. Реальное, а не мнимое российское вмешательство не работает, если у народа есть достоинство, но и если эти факты открывать", – отметила Ольга Айвазовская.

Она добавляет, не менее приятно, что США в стиле своей администрации сегодня тоже не достигли политической цели, имевшей открытую форму вмешательства из-за прямых призывов поддержки Правительства Орбана.

"Будет ли нам от этого легче? Ну уж не труднее, если на смены прокремлевской внешней политике Будапешта придет проевропейская и проугорская. Большего пока нам и не нужно", – резюмировала глава "Опоры".

