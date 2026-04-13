Падіння Орбана: на Заході розповіли, чи посилить ЄС тепер підтримку України

Поразка багаторічного прем'єра Угорщини Віктора Орбана на виборах може стати переломним моментом для України та її відносин з Євросоюзом. Протягом останніх років Будапешт фактично виступав головним гальмом європейської підтримки Києва, блокуючи ключові рішення та зберігаючи тісні зв'язки з Москвою.

Перемога лідера партії "Тиса" Петера Мадьяра викликала обережний оптимізм в Україні. Президент Володимир Зеленський вже заявив про готовність до перезавантаження відносин та розвитку співпраці з новим керівництвом Угорщини.

У короткостроковій перспективі зміни можуть мати конкретний фінансовий ефект. Йдеться про кредит ЄС на 90 млрд євро, який раніше блокував Орбан. Без цих коштів Україна ризикувала зіткнутися із серйозним дефіцитом бюджету вже до кінця весни. Наразі очікується, що шлях до фінансування буде відкритий.

Експерти зазначають, що за Орбана Угорщина фактично діяла на користь Кремля всередині ЄС, гальмуючи санкції та євроінтеграцію України. На цьому тлі його поразка сприймається як усунення одного з головних політичних бар'єрів.

Однак у довгостроковій перспективі ситуація залишається невизначеною. Незважаючи на антиросійську риторику, Мадьяр не підтримав прискореного вступу України до ЄС і виступає за дотримання стандартної процедури інтеграції. Також він поки не дав чітких сигналів щодо готовності розширювати фінансову допомогу Києву.

Додатковим чинником напруженості залишаються питання прав угорської меншини на Закарпатті, які неодноразово ставали предметом політичних конфліктів.

Таким чином, зміна влади у Будапешті відкриває для України вікно можливостей, але не гарантує повного розвороту політики. Київ отримує шанс на діалог, проте результат залежатиме від реальних кроків нового керівництва Угорщини.

