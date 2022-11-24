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Парламент еще одной страны признал Россию государством-спонсором терроризма

Парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма

сегодня, 21:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Парламент в Нидерландах признал РФ государством-спонсором терроризма, а его действия на украинской территории назвали терроризмом. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Trouw .

Парламент еще одной страны признал Россию государством-спонсором терроризма

Парламент Нидерландов признал РФ государством-спонсором терроризма (фото из открытых источников)

"Палата представителей признала Россию государством-спонсором терроризма из-за войны в Украине", — говорится в сообщении СМИ.

В материале издания говорится, что такое решение поддержало большинство присутствующих партий.

Кроме того, большинство политических сил поддерживают политику правительства страны по поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической, военной сферах.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Европарламент назвал РФ государством-спонсором терроризма . Европарламент принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма. Депутаты призвали к международной изоляции России. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет, что эта резолюция Европарламента, как и подобная Парламентской Ассамблее Совета Европы, не обязательна к исполнению. Она носит скорее политический характер. Гораздо важнее, отмечает эксперт, когда аналогичные решения принимаются парламентами тех или иных стран. Что касается уравнивания российского режима и государства с террористическим – такие шаги уже сделали парламенты стран Балтии, Польши, Чехии. И это уже, отмечает Олег Пендзин, прямые указания правительств этих государств, которые должны внести соответствующие изменения на самом высоком уровне. Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко считает, что данная резолюция не найдет своей широкой реализации, тем более что некоторые страны ЕС, та же Венгрия, занимают откровенно пророссийскую позицию.

 



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Источник: https://myprivacy.dpgmedia.nl/consent?siteKey=w38GrtRHtDg4T8xq&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.trouw.nl%2fprivacy-wall%2faccept%3fredirectUri%3d%252fbuitenland%252fook-de-tweede-kamer-betitelt-rusland-als-sponsor-van-terrorisme%257ebffe5509%252f%253ffbclid%
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